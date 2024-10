ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Stellantis auf 'Market-Perform' - Ziel 11 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Daniel Roeska hält es für unklar, wie der Managementumbau einschließlich Austausch der Finanzchefin die fundamentalen Probleme lösen soll. Er sieht es in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar vor allem als Signal an die Anleger. Nach der "supersized" Gewinnwarnung werde es für das neue Team recht einfach sein, für 2025 bessere Ergebnisse zu versprechen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 23:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2024 / 23:19 / UTC