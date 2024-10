Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Dax-Anleger bekommen vor den US-Inflationsdaten kalte Füße") zum Dax lautete wie folgt:

Lediglich ein Stundenschluss unterhalb von 19.085 Punkten im Xetra-Dax bringt die Verkäufer zurück ins Spiel. Bis dahin haben die Käufer aus technischer Sicht alle Trümpfe in der Hand. Am Nachmittag tritt das technische Bild zunächst in den Hintergrund - die Marktreaktion auf die US-Inflationsdaten wird kurzfristig die Richtung vorgeben.