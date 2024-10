Dax-Widerstand: 19.090 19.500 Dax-Unterstützung 18.900 18.850

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Diese Hürde muss der Dax knacken für weiteres Aufwärtspotenzial") zum Dax lautete wie folgt:

Nach der schwachen Eröffnung heute Morgen hat sich der Index zügig erholen können und hat nun den entscheidenden kurzfristigen Widerstand um 19.085/90 Punkte (rot im Chart unten) vor der Brust. Gelingt ein Stundenschlusskurs oberhalb dieser Marke, würde kurzfristig deutliches Aufwärtspotenzial Richtung 19.300 Punkte und höher entstehen.

Der Index knackte am gestrigen späten Vormittag die angesprochene Widerstandszone um 19.085 Punkte (grün im Chart des XETRA-Dax unten) und legte im Anschluss gut 200 Punkte zu. Im außerbörslichen Handel in der vergangenen Nacht wurde dann die angesprochene 19.300-Punkte-Marke abgearbeitet.

Heute Vormittag gibt es im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten zunächst Gewinnmitnahmen, zeitweise setzte der Index unter die Marke von 19.200 Punkten zurück.

Dax-Ausblick:

Im Vorfeld der Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise um 14:30 Uhr bekommen die Käufer heute Vormittag zunächst kalte Füße, das übergeordnete Chartbild im Stundenchart bleibt allerdings vorerst uneingeschränkt weiter bullisch zu interpretieren, was eine Fortsetzung in Richtung des bisherigen Allzeithochs knapp unterhalb der 19.500er-Marke anbelangt.

Lediglich ein Stundenschluss unterhalb von 19.085 Punkten im Xetra-Dax bringt die Verkäufer zurück ins Spiel. Bis dahin haben die Käufer aus technischer Sicht alle Trümpfe in der Hand. Am Nachmittag tritt das technische Bild zunächst in den Hintergrund - die Marktreaktion auf die US-Inflationsdaten wird kurzfristig die Richtung vorgeben.