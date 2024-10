IRW-News: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Exploration unterzeichnet verbindliche Arrangement-Vereinbarung über die Übernahme von ALX Resources Corp.

IRW-PRESS: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Exploration unterzeichnet verbindliche Arrangement-Vereinbarung über die Übernahme von ALX Resources Corp.

11. Oktober 2024 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / - Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) und ALX Resources Corp. (ALX und zusammen mit Greenridge, die Parteien) (TSXV: AL | FWB: 6LLN | OTC: ALXEF) freuen sich, die Unterzeichnung einer verbindlichen Arrangement Vereinbarung (die Arrangement Vereinbarung) am 11. Oktober 2024 bekanntzugeben. Im Rahmen der Absichtserklärung akquiriert Greenridge alle ausstehenden und ausgegebenen Stammaktien von ALX (die Transaktion). Die Transaktion stellt eine unabhängige Transaktion dar, die ein führendes kanadisches Uranexplorationsunternehmen mit Beteiligungen an sechszehn (16) Uranexplorationsprojekten über insgesamt 220.000 Hektar in bekannten kanadischen Uranbezirken, wie z. B. Athabasca Basin, Thelon Basin und Elliot Lake, kreieren wird. Dieses vereinte Unternehmen wird Beteiligungen an weiteren dreizehn (13) Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupferliegenschaften in Kanada halten. Die Arrangement-Vereinbarung folgt auf eine unverbindliche Absichtserklärung, die das Unternehmen am 5. September 2024 gemeldet hatte.

Gemäß den Bestimmungen der Arrangement-Vereinbarung erhält jeder Inhaber von Stammaktien von ALX (jeweils ein ALX-Aktionär) 0,045 Stammaktien von Greenridge (jede ganze Stammakte ist eine Greenridge-Aktie) im Tausch gegen jede gehaltene ALX-Stammaktie (jeweils eine ALX-Aktie) (zusammen das Tauschverhältnis). Bei Abschluss der Translation halten die bestehenden Greenridge- und ALX-Aktionäre ungefähr 75,2 % bzw. 24,8 % der Stammaktien des zusammengeschlossenen Unternehmens.

Strategieprinzip der Transaktion

- Gründet ein führendes und diversifiziertes kanadisches Explorationsunternehmen für strategische Metalle: Das vereinte Unternehmen wird Beteiligungen an neunundzwanzig (29) Projekten über ungefähr 435.000 Hektar mit beachtlichem Potenzial für Uran-, Lithium-Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen halten oder diese besitzen.

- Konsolidiert die Eigentumsverhältnisse des Projekts Carpenter Lake: Nach der Transaktion wird Greenridge 60 % von Carpenter Lake halten, und zwar mit der Option für eine Aufstockung auf 100 %.

- Fügt eines der größten Uranliegenschaftsportfolios im erstklassigen Athabasca Basin hinzu: Neben Carpenter Lake, hält ALX Beteiligungen in zwölf (12) anderen Projekten und Liegenschaften über ungefähr 173.000 Hektar im Athabasca Basin. Besonders hervorzuhebende Projekte umfassen:

o Black Lake (40 % ALX, 51,43 % UEC, 8,57 % Orano) - Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 durchteufte 0,69 % U3O8 über 4,4 m. Bis heute wurden mehr als 150 Bohrlöcher ausgeführt. Quelle: Black Lake Property, Fall 2017 Diamond Drilling Program Report - MARS Assessment Work Report #2715.

o Gibbons Creek (derzeit 100 % ALX) - im Jahr 2013 wurden hochgradige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O8 entdeckt. Vier der fünf Bohrlöcher im Jahr 2024 durchteuften Uranmineralisierung an oder nahe der Diskordanz. Uranmineralisierung wurde in zwei, 500 Meter voneinander entfernten Gebieten entdeckt. Quelle: ALX Resources Corp. Pressemeldungen vom 25. April und 13. Juni 2024.

o Hook-Carter (derzeit 80 % Denison, 20 % ALX) - 13 km vom Vorkommen Arrow von NexGen und 20 km vom Vorkommen Triple R von Fission entfernt. Beinhaltet einen 15 km langen Explorationskorridor mit Potenzial für Uran. Nach den Bedingungen der Änderung 2024 zu einer Joint-Venture-Vereinbarung, hat ALX die Möglichkeit, weitere 5,0 % einer Beteiligung von insgesamt 25 % durch Aufwendungen in Höhe von 3 Millionen Dollar bis zum November 2026 zu erwerben. Denison gab bisher ungefähr 7,05 Millionen CAD aus, einschließlich der Bohrung von 11.757 Metern von 2018 bis 2019. Quelle: ALX Resources Corp. Pressemeldung vom 23. Mai 2024.

o McKenzie Lake (100 % ALX) - K.I.-Arbeiten identifizierten Ziele aus einer magnetischen und radiometrischen Untersuchung aus dem Jahr 2021. Findlinge mit Gehalten von bis zu 0,101 % U3O8 wurden entdeckt. Quelle: ALX Resources Corp. Pressemeldung vom 7. November 2023.

- Verbesserung des Kapitalmarktprofils und der Investorenbasis: Eine Marktkapitalisierung von ungefähr 35 Millionen CAD Berechnet anhand des Schlusskurses der Greenridge-Aktie an der Canadian Securities Exchange am 10. Oktober 2024 von 0,78 CAD und der ausstehenden Pro-forma-Basisaktien des zusammengeschlossenen Unternehmens von etwa 45,2 Millionen Stammaktien

wird für das Pro-Forma-Unternehmen erwartet.

- Bereicherung von Management und Board: Warren Stanyer, CEO von ALX, wird dem Board of Directors von Greenridge als President und Direktor beitreten. Ein weiteres Mitglied wird ebenfalls beitreten.

- Einsparungen an allgemeinen und Verwaltungskosten: Wir erwarten bedeutende Kosteneinsparungen aus der Konsolidation in den Bereichen allgemeine und Verwaltungskosten, Unternehmensentwicklung, Investor Relations und Marketingaktivitäten im Vergleich zum Betrieb von zwei getrennten Unternehmen.

Vorteile für Investoren von ALX

- Signifikante und umgehende Prämie: Das Umtauschverhältnis entspricht einem Aufschlag von 130 % auf den 20-Tage-volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) der ALX-Aktien an der TSX Venture Exchange für den am 4. September 2024 Berechnet anhand des Umtauschverhältnisses und des volumengewichteten Durchschnittskurses der Greenridge-Aktien an der Canadian Securities Exchange über die zwanzig Handelstage bis zum 4. September 2024;

endenden Zeitraum.

- Exposition am Projekt Nut Lake: Das Projekt Nut Lake ist eine 5.853 Hektar große Liegenschaft im Thelon Basin, etwa 55 km nördlich des Projekts Angilak von Atha Energy und dem Vorkommen Lac 50 Trend (vermutete Ressource von 43 Millionen Pfund U3O8 und 10,4 Millionen Pfund Mo) gelegen. Das Projekt umfasst hochgradige Oberflächenproben von bis zu 4,36 % U3O8, 53,16 Unzen pro Tonne Silber, 1,15 % Pb und 7% Ni aus einem Erzgang. In dem Projekt fanden Diamantbohrungen über ungefähr 6.920 Fuß statt. Die bemerkenswerteste Bohrung wurde im Tundra Showing ausgeführt, wo das Bohrloch Hole Winkie AX W-24 9 Fuß mit 0,69 % U3O8., einschließlich 4,9 % U3O8 über 1 Fuß ab einer Tiefe von 8 Fuß durchteufte. Quelle: 1979 Assessment report (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

Board of Directors und Managementteam

Bei Abschluss der Transaktion besteht das Board of Directors von Greenridge (das Greenridge-Board) aus vier Direktoren, unter anderem (i) den drei Direktoren, die momentan im Greenridge-Board vertreten sind, und (ii) Warren Stanyer, dem derzeitigen Chief Executive Officer und Chairman von ALX. Ein zweiter Direktor, der einvernehmlich von Greenridge und ALX benannt wird, wird auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Greenridge-Aktionäre nach Abschluss der Transaktion für das Greenridge-Board nominiert.

Russell Starr wird weiterhin als Chief Executive Officer und Direktor des vereinten Unternehmens tätig sein. Warren Stanyer wird Greenridge in der Rolle als President beitreten.

Bedingungen und Zeitplan der Transaktion

Die Transaktion wird im Wege eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) (das Arrangement) durchgeführt und unterliegt der Genehmigung von (i) 66 2/3 % der von den ALX-Aktionären abgegebenen Stimmen; und (ii) falls erforderlich, einer einfachen Mehrheit der von den ALX-Aktionären abgegebenen Stimmen, wobei für diesen Zweck die Stimmen von Personen ausgenommen sind, die gemäß dem Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei besonderen Transaktionen auf einer außerordentlichen Versammlung der ALX-Aktionäre abzugeben sind, die voraussichtlich im November 2024 (die ALX-Versammlung) auf verkürzter Basis abgehalten wird. Es ist keine Abstimmung der Greenridge-Aktionäre erforderlich. Neben der Genehmigung der ALX-Aktionäre unterliegt die Transaktion auch dem Erhalt bestimmter aufsichtsrechtlicher und gerichtlicher Genehmigungen, unter anderem den Genehmigungen der TSX Venture Exchange (TSXV) und sonstigen Vollzugsbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind.

Die Arrangement-Vereinbarung umfasst die üblichen Erklärungen, Zusicherungen, Absprachen und Bedingungen, die in Vereinbarungen über Transaktionen dieser Art enthalten sind, einschließlich Abwerbeverbots- und Lock-up-Bestimmungen, Geschäftsbeschränkungen und einer Klausel über das Ausbleiben erheblicher nachteiliger Änderungen. Eine gegenseitige Kündigungsgebühr in Höhe von 250.000 C $ ist zahlbar, falls die Arrangement-Vereinbarung unter bestimmten Umständen gekündigt wird. Falls ALX gemäß den Bestimmungen der Arrangement-Vereinbarung ein höheres Angebot (wie in der Arrangement-Vereinbarung definiert) annimmt, hat ALX eine Aufhebungszahlung in Höhe von 400.000 C $ an Greenridge zu leisten.

Folglich der Arrangement Vereinbarung werden alle ausstehenden Aktienoptionen und Warrants von ALX, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion nicht ausgeübt waren, ausgetauscht bzw. abgeändert, um den Inhabern die Akquisition von Greenridge-Aktien an Stelle von ALX-Aktien auf Basis des Austauschverhältnisses zu ermöglichen.

Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, unter anderem falls die Parteien die erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen erhalten, wird der Transaktionsabschluss für Dezember 2024 erwartet.

Vollständige Angaben zu der Transaktion sind einem Management-Informationsrundschreiben von ALX zu entnehmen, das voraussichtlich im Zusammenhang mit der ALX-Versammlung per Post an die ALX-Aktionäre und die Inhaber von ALX-Aktienoptionen versandt wird (das ALX-Rundschreiben). Exemplare des ALX-Rundschreibens und der Arrangement-Vereinbarung sind unter dem Profil von ALX über SEDAR+ abrufbar.

Es wird erwartet, dass alle im Rahmen der Transaktion ausgegebenen Wertpapiere gemäß der Ausnahmeregelung zu Registrierungsbedingungen des U.S. Securities Act von 1933, Paragraf 3(a)(10), angeboten und ausgegeben werden. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufs- oder Kaufangebot und keine Bewerbung von Wertpapieren dar. Greenridge erwartet, dass die Greenridge-Aktien vor dem Abschluss der Transaktion am OTC Market der Vereinigten Staaten börsennotiert sein werden.

Empfehlung des Board of Directors von ALX

Nach Beratung mit seinen Finanz- und Rechtsberatern entschied das Board of Directors von ALX (das ALX-Board) einstimmig, dass die Transaktion im besten Interesse von ALX sei, und genehmigte die Arrangement-Vereinbarung. Dementsprechend empfiehlt das ALX-Board, dass die ALX-Aktionäre zugunsten der Transaktion stimmen (die Board-Empfehlung). Die Board-Empfehlung wird an alle ALX-Aktionäre ausgesprochen.

Vor der Ausführung der Arrangement-Vereinbarung erhielt das ALX-Board eine mündliche Fairness Opinion von Red Cloud Securities Inc. (Red Cloud), das beauftragt worden war, die Fairness Opinion auf der Basis eines festen Honorars zu erstellen. Dem Gutachten von Red Cloud ist zu entnehmen, dass zum Stichtag der Fairness Opinion und auf der Basis bzw. vorbehaltlich der Annahmen, Limitierungen und Einschränkungen, die in diesem Gutachten enthalten sind, die von den ALX-Aktionären im Rahmen der Transaktion zu erhaltende Gegenleistung aus finanzieller Sicht für die ALX-Aktionäre angemessen ist. Eine schriftliche Fairness Opinion wird von Red Cloud erstellt und in das ALX-Rundschreiben aufgenommen.

Alle Direktoren und leitenden Angestellten haben die üblichen Unterstützungs- und Stimmbindungsvereinbarungen abgeschlossen, nach welchen sie zustimmen, mit ihren ALX-Wertpapieren zugunsten der Transaktion zu stimmen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung bezüglich der Konzessionsgebiete von Greenridge wurden von Jody Dahrouge, B.Sc., P.Geo. von Dahrouge Geological Consulting Ltd. geprüft und genehmigt, die eine qualifizierte Sachverständige gemäß den kanadischen Bestimmungen von National Instrument 43-101 ist.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung bezüglich der Konzessionsgebiete von ALX Resources wurden von Robert Campbell, P.Geo., geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den kanadischen behördlichen Anforderungen von National Instrument 43-101 ist.

Die Mineralisierung auf anderen Konzessionsgebieten, auf die hier Bezug genommen wird, ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten von ALX oder Greenridge.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Nordamerika Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Uranprojekt Carpenter Lake erstreckt sich über 7 Mineralclaims mit 13.387 Hektar Grundfläche im Bereich der Cable Bay Shear Zone im Athabasca-Becken und das Unternehmen bemüht sich um die Erprobung mehrerer vorrangiger Ziele zur Weiterentwicklung des Projekts. Das unternehmenseigene Uranprojekt Nut Lake im Thelon-Becken war Gegenstand historischer Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8 durchteuften, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe1.

Das unternehmenseigene Kupferprojekt Weyman befindet sich im Südosten von British Columbia im südlichen Teil der berühmten Quesnel-Terran. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen. Die Uranprojekte Snook und Ranger Lake mit einer Fläche von 4.899 Hektar bzw. 20.782 Hektar befinden sich im Westen Ontarios und weisen beide mehrere frühere Uranvorkommen auf.

Über ALX Resources Corp.

ALX hat seinen Sitz in Vancouver, BC, Kanada, und seine Stammaktien sind an der TSXV unter dem Symbol AL notiert, an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 6LLN und in den Vereinigten Staaten am OTC-Market unter dem Symbol ALXEF.

ALX sieht seinen Auftrag in der Schaffung zahlreicher Entdeckungsmöglichkeiten für Aktionäre durch die Exploration eines Portfolios aussichtsreicher Mineralliegenschaften in Kanada, einschließlich Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldprojekten. ALX nutzt modernste Explorationstechnologien und hält Beteiligungen an mehr als 240.000 Hektar aussichtsreichen Bodens in Saskatchewan, einer stabilen Jurisdiktion mit den hochgradigsten Uranminen der Welt, einer Goldmine, Diamantvorkommen und historischer Produktion aus Grundmetallminen.

Die Uranprojekte von ALX im nördlichen Saskatchewan beinhalten hundertprozentige Beteiligungen am Uranprojekt Gibbons Creek (derzeit unter einer Earn-In-Vereinbarung mit Trinex Minerals Ltd, wobei das Unternehmen eine Beteiligung von 75% in zwei Stufen erwerben kann), am Uranprojekt Sabre, am Uranprojekt Bradley und an den Uranprojekten Javelin und McKenzie Lake, eine Beteiligung von 40 % am Uranprojekt Black Lake (ein Joint Venture mit Uranium Energy Corporation und Orano Canada Inc,) und eine Beteiligung von 20 % am Uranprojekt Hook-Carter im uranreichen Korridor Patterson Lake. Denison Mines Corp. (Beteiligung von 80%) betreibt die Exploration seit dem Jahr 2016 (derzeit unter einer Änderung der Vereinbarung, welche die Beteiligung von ALX nach Erfüllung bestimmter Bedingungen auf 25 % erhöhen würde).

ALX besitzt außerdem eine hundertprozentige Beteiligung am Nickelprojekt Firebird, den Nickel-/Goldprojekten Flying Vee und Sceptre Gold und hat die Möglichkeit, eine Beteiligung von bis zu 80 % am Goldprojekt Alligator Lake zu erwerben. All diese Projekte liegen im nördlichen Saskatchewan, Kanada. ALX besitzt Beteiligungen von 100 % oder kann diese erwerben am Nickelprojekt Electra und dem Kupferprojekt Cannon in den historischen Minenbezirken in Ontario, Kanada, sowie am Goldprojekt Vixen (jetzt unter Optionsvereinbarung mit First Mining Gold Corp., wobei das Unternehmen eine Beteiligung von bis zu 100 % in zwei Stufen erwerben kann).

ALX hat eine Beteiligung von 50 % in acht Lithiumexplorationsprojekten, die in den Jahren 2022-2023 abgesteckt wurden, gemeinsam als Lithiumprojekt Hydra bekannt sind und in der Region James Bay im nördlichen Quebec, Kanada, liegen., ALX besitzt außerdem eine hundertprozentige Beteiligung am Lithiumprojekt Anchor in Nova Scotia, Kanada, und hundertprozentige Beteiligungen an den Lithiumprojekten Cyrstal und Reindeer, beide im nördlichen Saskatchewan, Kanada, gelegen.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte die ALX-Website unter www.alxresources.com oder kontaktieren Sie Roger Leschuk, Manager, Corporate Communications unter: T: 604.629.0293 oder gebührenfrei: 866.629.8368, oder per E-Mail: rleschuk@alxresources.com

Für das Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Director

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Für das Board of Directors von ALX

Warren Stanyer

Chief Executive Officer and Chairman

Telefon: +1 (604) 629-0293

E-Mail: info@alxresources.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Investoren werden darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Transaktion noch einer Due-Diligence-Prüfung und einer Reihe von Genehmigungserfordernissen unterliegt; dementsprechend gibt es keine Garantie, dass die vorgeschlagene Transaktion auf der hier dargelegten Grundlage oder überhaupt abgeschlossen wird.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen zu zukünftigen Schätzungen, Plänen, Programmen, Prognosen, Projektionen, Zielen, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen zu der Transaktion, die dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, ein starkes Metallportfolio aufzubauen, das sich positiv auf das Unternehmen und seine Aktionäre auswirkt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Projekten von Greenridge und ALX und deren Mineralisierungspotenzial, zu den Zielen, Vorgaben oder zukünftigen Plänen des Unternehmens in Bezug auf die Projekte von Greenridge und ALX, zu Aussagen hinsichtlich des Abschlusses der Übernahme von ALX durch Greenridge und zu anderen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Transaktion sowie zu weiteren zukünftigen Explorationsarbeiten auf den Projekten von Greenridge und ALX. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens auf Basis der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der Tatsache, dass die Explorationsprogramme von ALX und Greenridge aufgrund von Verzögerungen bei den Konsultations- und Beteiligungsaktivitäten mit First Nations und Metis-Gemeinden sowie mit lokalen Landbesitzern in der Region und aufgrund der Ergebnisse solcher Konsultationen sowie anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden, verzögert oder geändert werden können, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und die TSX Venture Exchange (TSXV) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

