TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Oktober 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 11. Oktober 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Deutsche Telekom, Kapitalmarkttag (2. und letzter Tag) 11:00 DEU: Volkswagen Group, Q3-Auslieferungen 12:15 USA: Blackrock, Q3-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen 12:45 USA: JP Morgan, Q3-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen 13:00 USA: Fastenal, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Geldmenge M3, 9/24 08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert) 08:00 GBR: BIP, Industrieproduktion, Handelsbilanz 8/24 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 9/24 14:30 USA: Erzeugerpreise 9/24 16:00 USA: Universität Michigan, Stimmungsindex 10/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Fachkongress Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) «Treffpunkt Netze 2024» zur Netztransformation UKR: Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht Deutschland + Treffen Selenskyj mit Bundeskanzler Olaf Scholz + Treffen Selenskyj mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 11:00 DEU: Veranstaltung Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. (ZDH) zu «Wie kann eine erfolgreiche Wirtschaftswende gelingen?» u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und ZDH-Präsident Jörg Dittrich 11:00 NOR: Friedensnobelpreisträger wird bekanntgegeben HINWEIS: HKG: Feiertag, Börse geschlossen

