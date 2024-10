Trading-Chance Adobe: Der Teppich für die Bullen ist ausgerollt

Werbung

Man war zu optimistisch, um nicht zu sagen zu leichtsinnig, als man die Aktie des US-Softwareriesen Adobe unmittelbar vor den im September vorgelegten Quartalszahlen massiv nach oben zog. Die Quittung war eine massive Abwärts-Kurslücke mit anschließender Korrektur. Die aber könnte jetzt ihren Boden gefunden haben: Eine Trading-Chance Long.

Die Ergebnisse des bei Adobe immer am 31. August endenden Sommerquartals lagen zwar über den Prognosen der Analysten, aber die Aktie brach dennoch am Folgetag ein. Begründung: Der Ausblick auf das laufende, letzte Quartal des am 30.11. endenden Geschäftsjahres war zu mager. Man vermisse den Aufschwung durch „KI“, hieß es. Den man indes auch woanders noch eine Weile vermissen dürfte, denn erst kostet das Geld, später bringt es, vielleicht, Gewinn. Aber diejenigen, die die Aktie jetzt in einem wichtigen Supportbereich stabilisierten, sehen es genauso wie die Analysten:

Durchschnittliches Analysten-Kursziel liegt knapp 25 Prozent höher

Das Software-Unternehmen weiß schon, wie es seinen Gewinn zusammenbekommt. Auch ohne einen direkten Zusatz-Impact durch „KI“. Die Gewinne sind solide, legen beharrlich zu und führen dazu, dass die Adobe-Aktie auf Basis der momentanen Gewinnschätzungen der Experten für das jetzt bald endende Geschäftsjahr ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von um die 30 ausweist. Was für Adobe im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren am unteren Ende der Spanne liegt.

Dementsprechend positiv schätzen die Analysten die Lage ein: 25 der 31 die Aktie beobachtenden Experten stufen Adobe als kaufenswert ein, das durchschnittliche Kursziel liegt mit aktuell 625 US-Dollar meilenweit über dem durch die Korrektur gedrückten, aktuellen Kurs. Hinzu kommt, dass diese Korrektur jetzt die Chance hätte, ihren Boden zu finden:

Wichtige Supportzone verteidigt

Quelle: marketmaker pp4

Sie sehen im Chart, dass die Adobe-Aktie nach der negativen Reaktion auf die Quartalszahlen noch weiter abgerutscht war und dabei in eine zwischen 485 und 500 US-Dollar gelegene Unterstützungszone gerutscht ist. Aus dieser Zone heraus hat sich die Aktie jetzt leicht nach oben hinausbegeben, wobei sich das gestern in Form eines potenziell bullischen „bullish engulfing pattern“ vollzog. Da Adobe jetzt nicht mehr teuer bewertet und zudem auch noch markttechnisch „auskorrigiert“ sehen wir hier eine Chance für einen Long-Trade, der sich mit einem Stop Loss leicht unterhalb dieser Supportzone recht eng absichern ließe.

Long-Trade mit gut definierbarem Risiko

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 375,668 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,95. Den Stop Loss würden wir bei 472 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche beim momentanen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0930 einem Kurs von ca. 8,75 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Adobe lautet HC54TY.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 532,56 US-Dollar, 534,80 US-Dollar, 580,55 US-Dollar, 586,55 US-Dollar

Unterstützungen: 500,00 US-Dollar, 496,75 US-Dollar, 486,40 US-Dollar, 485,00 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Adobe

Basiswert Adobe WKN HC54TY ISIN DE000HC54TY3 Basispreis 375,668 US-Dollar K.O.-Schwelle 375,668 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,95 Stop Loss Zertifikat 8,75 Euro

