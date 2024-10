US-Verbraucherstimmung trübt sich im Oktober überraschend ein

Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich wenige Wochen vor der Präsidentenwahl überraschend eingetrübt.

Das Barometer für das Verbrauchervertrauen sank im Oktober auf 68,9 Punkte von 70,1 Zählern im September, wie die Universität Michigan am Freitag zu ihrer Umfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 70,8 Punkte gerechnet.

Die Amerikaner bewerten ihre Lage schlechter als im September und schauen auch pessimistischer auf die Aussichten für die nächsten Monate. Mit Blick auf die kommenden zwölf Monate rechnen die Verbraucher mit einer Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen von 2,9 Prozent. Im September waren sie noch von 2,7 Prozent ausgegangen.

Die Inflation war zuletzt weiter auf dem Rückzug. Die Teuerungsrate fiel im September auf 2,4 Prozent, nach 2,5 Prozent im August: Laut dem Chef der regionalen Notenbank von Chicago, Austan Goolsbee, zeigen die Zahlen, dass der Inflationstrend weiter nach unten zeigt.

Am 5. November stehen die US-Präsidentschaftswahlen an. Dabei tritt die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris gegen den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump an. Es wird ein enges Rennen erwartet.