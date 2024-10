Vergiss 3 % Zinsen und Tagesgeld: Mit diesen Aktien könntest du reich werden!

Mit 3 % Zinsen auf Tages- oder Festgeld reich werden? Vermutlich eher nicht. Auch wenn die Rendite vergleichsweise sicher und solide ist, so bleibt sie doch gering. Selbst wenn wir einen konsequenten Zinseszinseffekt anregen: Die Möglichkeiten für den Vermögensaufbau bleiben doch eher gering.

Aktien funktionieren anders. Und das in jeder Hinsicht. Sie besitzen zwar mehr Risiken, Kursschwankungen und auch die Möglichkeit, dass der Aktienmarkt zumindest temporär einmal stark korrigiert. Aber auch das Renditepotenzial ist beinahe unlimitiert. Zu gierig sollte man als Investor aber nie werden, mit der Chance steigt schließlich auch das Risiko.

Heute möchte ich dir zwei Aktien vorstellen, die dich vielleicht sogar reich machen könnten. Hierbei handelt es sich um Mercadolibre (WKN: A0MYNP) und Pubmatic (WKN: A2QJL6). Grundsätzlich brauchst du bei beiden Geduld, Durchhaltevermögen und Resilienz. Eine kleinere Investition könnten diese Chancen jedoch wert sein.

Mit Aktien reich werden: Mercadolibre ist noch vergleichsweise jung!

Um das direkt vorab zu betonen: Mit der Aktie von Mercadolibre sind frühe Investoren bereits sehr reich geworden. Im Jahre 2007 strebte das lateinamerikanische Unternehmen an die Börse. Bei einem IPO-Kurs von 14, 16 oder 18 US-Dollar (ich erinnere mich nicht mehr so ganz) war das Unternehmen noch günstig bewertet. Heute notiert die Aktie bei 2.048 US-Dollar. Selbst eine kleine Investition hätte einen sehr vermögend gemacht.

Aber was ist das Erfolgsgeheimnis von Mercadolibre? Die einfache Antwort: Das Management baut zur Zeit den führenden E-Commerce- und Payment-Anbieter Lateinamerikas auf. Man könnte sagen: Es handelt sich um einen Mix aus Amazon und PayPal. Wobei das Management erkannt hat, dass der eigene Markt Lateinamerika spezielle Fürsorge benötigt. So hat man beispielsweise den Bezahldienstleister Mercado Pago ins Leben gerufen, um der eigenen Bevölkerung Bezahltechnologie für den E-Commerce zu ermöglichen. In vielen Regionen Lateinamerikas haben Anteile der Bevölkerung weder Zugriff auf Bankkonten oder Kreditkarten.

Letztlich zeigt all das jedoch: Mercadolibre verfügt mit dem E-Commerce und dem Markt der Bezahltechnologie zwei Megatrend-Märkte. Das kann dazu führen, dass Investoren auch weiterhin reich werden. Denn auch heute beträgt die Marktkapitalisierung noch vergleichsweise geringe 104 Mrd. US-Dollar. Zum Vergleich: Amazon besitzt für sich alleine einen Börsenwert von 1,94 Billionen (!) US-Dollar. Das entspricht ca. dem 16-fachen dessen, was Mercadolibre auf die Waage bringt.

Dabei zündet Mercadolibre gerade jetzt die nächste Wachstumsstufe. In den letzten Quartalen präsentierte sich der lateinamerikanische Konzern durchaus profitabel. Das Nettoergebnis lag alleine im zweiten Quartal bei 531 Mio. US-Dollar. Wenn das profitable Wachstum voranschreitet, so dürfte die Börsenbewertung weiter klettern. Vielleicht bleibt der Konzern aufgrund des unsicheren Marktes Lateinamerika immer etwas hinter Größen wie Amazon zurück. Aber: Dazwischen ist noch jede Menge Platz, um mit profitablem Wachstum deutlich mehr wert zu werden. Und dich vielleicht reich zu machen!

Pubmatic: Kleines Unternehmen, große Chance, großes Risiko!

Die zweite Aktie, die ich dir heute vorstellen möchte und die dich vielleicht reich macht, ist die von Pubmatic. Ein wichtiger Hinweis vorab: Bei diesem spannenden Unternehmen liegt die Marktkapitalisierung gerade einmal bei 732 Mio. US-Dollar. Alleine die geringe Börsenbewertung sollte dir zeigen: Es handelt sich um eine möglicherweise große Chance bei einem ebenfalls sehr großen Risiko. Bedenke stets beides!

Pubmatic ist dir vielleicht kein Begriff. Hierbei handelt es sich jedoch um einen digitalen Werbespezialisten, der speziell für Verlage Werbesoftware mitsamt Strategien entwickelt. Ein spannender Markt, der jede Menge Wachstum verspricht. Pubmatic setzt auf die sogenannte programmatische Werbung, bei der personalisierte Werbung entsprechend der Interessen des Empfängers geschaltet wird. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten: Der Werber erzielt bessere Ergebnisse, der Adressat enthält relevante Ads. Und Pubmatic profitiert, indem man diese spannende Technologie an die Werbetreibenden verkauft.

Der Werbemarkt ist selbstverständlich zyklisch und gerade für kleine Unternehmen wie Pubmatic bedeutet das nicht in jedem Jahr und Quartal Wachstum. So ist der Umsatz zuletzt eher moderat im zweiten Quartal um 6 % auf 67,6 Mio. US-Dollar gewachsen. Teilweise hat es sogar Rückgänge gegeben. Trotzdem beläuft sich der gesamte Markt programmatischer Werbung rund um den Globus auf einen dreistelligen Milliardenbetrag. Insofern ist reichlich Potenzial noch vorhanden, das Pubmatic adressieren kann. Und dich als frühen Investoren vielleicht reich macht.

Wie gesagt: Pubmatic ist noch eine sehr frühe Chance. Es gibt viele Unsicherheiten und Risiken. Auch die Konkurrenz ist mit Weltkonzernen wie Alphabet im Werbemarkt sehr groß. Selbst für eine Verzehnfachung des Börsenwertes müsste die Marktkapitalisierung aber nur auf 7,3 Mrd. US-Dollar klettern. Das halte ich in Anbetracht des großen Marktpotenzials für durchaus realistisch.

Reich werden mit Aktien: Keine Garantien!

Trotzdem noch einmal der Hinweis: Beim Reich-Werden-Wollen mit Aktien gibt es keine Garantien. Anders als beim Zins sollte man als Investor ein möglichst diversifiziertes Depot anstreben, das einzelne Risiken verteilt. Aber: Es ist möglich. Mit den richtigen Unternehmen, der richtigen Rendite und einem Ansatz, der solche Chancen zulässt.

Vincent besitzt Aktien von Amazon, Mercadolibre und PayPal. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon, Mercadolibre, PayPal und Pubmatic.

