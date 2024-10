AKTIE IM FOKUS: Nvidia dank weiterer Kursgewinne auf Rekordkurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des Halbleiterherstellers Nvidia haben am Montag ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. In einem freundlichen Branchenumfeld kletterten sie bis auf 139,60 US-Dollar - zum Rekordhoch von 140,76 Dollar aus dem Juni fehlt ihnen nicht mehr viel. Zuletzt gewannen als einer der besten Werte im Nasdaq 100 noch 3 Prozent auf 138,90 Dollar.

Deutlicher legten zu Wochenbeginn zwar einige andere Chiptitel wie Applied Materials und Qualcomm zu. Doch im bisherigen Jahresverlauf ist Nvidia mit plus 180 Prozent klarer Spitzenreiter im Nasdaq 100.

Die Kursstärke seit Monatsbeginn verdankt sich Aussagen von Unternehmenschef Jensen Huang, der über eine hohe Nachfrage nach seinem neuesten Grafikprozessor Blackwell berichtet hatte. Dies habe Sorgen über Produktionsverzögerungen beschwichtigt, kommentierte Zehrid Osmani, Portfoliomanager bei Martin Currie Investment Management.

Schon jüngst hatten Zahlen des weltgrößten Halbleiterherstellers TSMC und eine erfolgreiche Finanzierungsrunde des Software-Unternehmens OpenAI die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Produkten untermauert. Zudem bleiben die US-Technologieriesen am Thema dran. So rechnen von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten im Schnitt damit, dass Microsoft im Geschäftsjahr 2025 seine Investitionen um knapp ein Drittel erhöhen wird. Nvidia trauen sie zu, den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr mehr als zu verdoppeln und 2025 um weitere 44 Prozent zu steigern./gl/he