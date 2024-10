Dax-Widerstand: 19.491 19.500 Dax-Unterstützung 19.350 18.850

Dax-Rückblick:

Bereits am vergangenen Dienstag bei einem Kurs von 18.950 Punkten hatte ich hier an dieser Stelle ("Der Dax hat nach Rücksetzer wieder Chancen auf Kursgewinne") auf das bestehende Aufwärtspotenzial im Dax verwiesen:

Entsprechend muss ausgehend vom aktuellen Kursniveau nun zunächst einmal mit erneutem Kaufinteresse gerechnet werden. So lange der Bereich 18.850 bis 18.900 Punkte nun nicht wieder per Stundenschluss unterboten wird, haben unter Chance/Risiko-Aspekten kurzfristig die Käufer bessere Chancen. Die Zwischenkorrektur seit dem bisherigen Allzeithoch um 19.500 Punkte ist potenziell beendet mit der heutigen Abwärtswelle.

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom vergangenen Freitag lautete dann wie folgt:

Oberhalb von 19.085 Punkten haben die Käufer vorerst weiter alle Trümpfe in der Hand, was eine Fortsetzung auf der Oberseite zurück über 19.300 Punkte und weiter Richtung Allzeithoch anbelangt.

Zum Wochenstart setzte der deutsche Leitindex am Morgen die Rallybewegung vom Freitagnachmittag nahtlos weiter fort und kletterte bis auf 19.482 Punkte - weniger als zehn Punkte fehlten bis zum Allzeithoch bei knapp 19.492 Punkten.

Dax-Ausblick:

Der Dax hat sein kurzfristiges Aufwärtspotenzial mit der Bewegung in der ersten Handelsstunde heute weitestgehend ausgeschöpft - die Zielzone auf der Oberseite in Form des vorherigen Allzeithochs wurde also erreicht.

Aktuell ist sowohl ein größerer Rücksetzer Richtung 19.350 Punkte und tiefer als auch eine Fortsetzung auf ein neues Allzeithoch denkbar. Entsprechend heißt es hier auf dem aktuellen Kursniveau erst einmal wieder die Seitenlinie aufzusuchen, bis sich neue Handelsmöglichkeiten mit attraktivem Chance/Risiko-Verhältnis ergeben.