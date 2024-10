In Litauen zeichnet sich nach Wahl Machtwechsel ab

Vilnius (Reuters) - In Litauen zeichnet sich nach der Parlamentswahl ein Machtwechsel ab.

Nach Auszählung von 91 Prozent der Stimmen lagen nach offiziellen Angaben die oppositionellen Sozialdemokraten (SD) mit 20 Prozent vorn, gefolgt von der regierenden Vaterlandsunion der amtierenden Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte mit 17 Prozent und der Anti-Establishment-Partei Nemunas-Morgenröte mit 15 Prozent. Die SD will eine Koalition bilden.

"Ich denke, es wird eine Koalition mit zwei linken Parteien", sagte die SD-Vorsitzende Vilija Blinkeviciute am Sonntag. Als mögliche Partner nannte sie die Bauernpartei, die Grünen und die Partei "Für Litauen". "Ich denke, unsere Wähler, unser Volk, haben gesagt, dass sie einige Veränderungen wollen", sagte sie und verwies auf Einkommen, Wohnungsbau, Gesundheitsversorgung und Bildung als zentrale Anliegen.

Sollte Blinkeviciute die Regierungsbildung gelingen, wird erwartet, dass sie Litauens ablehnende Haltung gegenüber Russland und die hohen Verteidigungsausgaben beibehält. Nach einer Umfrage glauben drei Viertel der Bevölkerung, dass Russland in der nächsten Zukunft Litauen angreifen könnte.

Litauen, das zur östlichen Flanke der Nato und der Europäischen Union (EU) gehört, grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Belarus, einen engen Verbündeten Moskaus. Eine Umfrage vom Mai ergab, dass drei Viertel der Litauer einen russischen Angriff in naher Zukunft für möglich halten. Nach Schätzungen der Nato wird der baltische Staat mit seinen 2,9 Millionen Einwohnern rund drei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für das Militär ausgeben und ist damit in diesem Jahr der sechstgrößte Beitragszahler der Allianz.

