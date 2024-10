Leonardo und Rheinmetall wollen Gemeinschaftsunternehmen besiegeln

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Mailand (Reuters) - Der italienische Rüstungskonzern Leonardo und sein deutscher Partner Rheinmetall werden am Dienstag ihr bereits angekündigtes Gemeinschaftsunternehmen zum Bau von Panzern endgültig besiegeln.

"Sie werden es morgen sehen", sagte Leonardo-Chef Roberto Cingolani am Montag in Mailand auf einer Messe auf Fragen, wann das Joint Venture endgültig aus der Taufe gehoben werde. Rheinmetall und Leonardo hatten im Juli ein Gemeinschaftsunternehmen angekündigt, das Rheinmetall-Chef Armin Papperger zufolge ein erster Schritt hin zu einer Konsolidierung der Branche in Europa sein könnte. Es könne sich an europäischen Programmen und Ausschreibungen bei Panzern beteiligen.

Rheinmetall und Leonardo hatten sich mit dem geplanten Gemeinschaftsunternehmen für milliardenschwere Panzer-Aufträge der italienischen Armee in Stellung gebracht, wollen aber auch über Italien hinaus liefern. "Der erste Auftrag für das Joint Venture sollte entweder noch Ende des Jahres oder im ersten Quartal 2025 vergeben werden", hatte Papperger in einer Telefonkonferenz im August gesagt: "Wir reden dabei über 20 bis 25 Milliarden Euro", fügte er hinzu. Die Basis für die neuen Systeme sollen der Kampfpanzer Panther und der Schützenpanzer Lynx von Rheinmetall legen, die Leonardo seinem Chef Cingolani zufolge mit eigenen Techniken ergänzen wird. Zudem solle das Gemeinschaftsunternehmen den Fahrplan für eine mögliche Beteiligung Leonardos am künftigen europäischen Hauptkampfsystem (MGCS) festlegen helfen, das einmal die Kampfpanzer Leopard 2 und Leclerc ablösen soll.

(Bericht von Giulia Segreti, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)