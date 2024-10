Angst vor niedrigen Zinsen? Jetzt auf diese 2 Top-Aktien setzen und sofort von soliden Dividenden profitieren!

Es ist wirklich nicht viel, was man derzeit auf Tages- oder Festgeldkonten an Zinsen auf sein Erspartes erhält. Aber auch ganz generell bevorzuge ich bei der Geldanlage lieber solide Dividendenaktien. Denn gerade langfristig versprechen sie immer wiederkehrende ansehnliche passive Zusatzeinnahmen.

Hierbei spielt natürlich die richtige Titelauswahl eine sehr wichtige Rolle. Mit dem Beautykonzern L’Oréal (WKN: 853888) und der amerikanischen Firma Automatic Data Processing oder kurz ADP (WKN: 850347) wollen wir uns deshalb heute einmal mit zwei Aktien beschäftigen, die für ihre überaus stabilen Dividenden bekannt sind.

Mit Kosmetik weltweit auf Erfolgskurs

Ich wage zu behaupten, dass sicherlich jeder von uns schon einmal mit einem Erzeugnis des französischen Unternehmens L’Oréal in Berührung gekommen ist. Denn immerhin haben wir es bei den Franzosen mit der weltweiten Nummer Eins in Sachen Schönheitsprodukten und Kosmetik zu tun.

Den geschäftlichen Erfolg kann man auch sehr gut am Aktienkursverlauf ablesen. Es ist deutlich ein langfristiger Aufwärtstrend zu erkennen und erst am 06.06.2024 markierten die Papiere von L’Oréal mit 456,70 Euro ein neues Allzeithoch. Es ging zwar wieder etwas nach unten, doch auf ihrem aktuellen Kursniveau von 398,00 Euro (07.10.2024) notieren sie dennoch um 228 % höher als vor zehn Jahren.

Schauen wir aber auch einmal auf die Dividendenentwicklung, denn schließlich ist dies ja das eigentliche Thema des Artikels. Hier ist der Anstieg nicht ganz so groß, aber mit 6,60 Euro erhielten die Aktionäre immerhin eine um 164 % höhere Ausschüttung je Aktie als noch 2014. Und mit weiterem Dividendenwachstum ist zu rechnen.

Geht es nämlich nach den Experten von MarketScreener, dann soll L’Oréal nicht nur im laufenden, sondern auch die nächsten beiden Jahre Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn erreichen. Wobei das Nettoergebnis 2026 dann bei fast 8 Mrd. Euro liegen soll. Zum Vergleich: Im letzten Jahr lag der Nettogewinn bei knapp über 6 Mrd. Euro.

Dies alles könnte sich aber nicht nur positiv auf die Dividende auswirken. Auch der Aktienkurs könnte dadurch sicherlich weiter beflügelt werden. Das aktuelle KGV von 31,6 zeigt uns dabei, dass auch die Marktteilnehmer L’Oréal anscheinend das weitere Wachstum zutrauen.

Sie ist bestimmt keine Kursrakete. Doch für Dividendeninvestoren mit dem Fokus auf regelmäßige Einnahmen könnte die L’Oréal-Aktie durchaus interessant erscheinen. Wobei die aktuell recht niedrige Ausschüttungsrenditerendite von 1,66 % aufgrund möglicher weiterer Dividendenerhöhungen sicherlich kein Hindernis darstellen sollte.

Personaldienstleister als Dividendenstar

Der Markt für Gehaltsabrechnungen und Personaldienstleistungen steht sicherlich nicht für schnelles und außergewöhnliches Wachstum. Dennoch steigen bei ADP, einem Spezialisten in diesem Bereich Umsatz und Gewinn in schöner Regelmäßigkeit an. Auch im aktuellen Geschäftsjahr soll das Unternehmen laut MarketScreener mit einem Nettoergebnis von rund 4 Mrd. US-Dollar eine neue Bestmarke erreichen.

Und der Konzern mit seinen mehr als 1 Mio. Unternehmenskunden plant, seine Marktführerschaft weiter auszubauen. Hierzu konzentriert sich ADP nicht mehr nur auf die klassischen Aufgaben des Personalwesens und hat sein Angebot mittlerweile auf das sogenannte Humankapital-Management (HCM) ausgeweitet. Darunter fallen zum Beispiel Tätigkeiten wie die Personalsuche oder die Eingliederung neuer sowie die Schulung bestehender Mitarbeiter.

ADP gehört zu den Unternehmen, die schon lange Zeit mit einem kontinuierlichen Dividendenwachstum glänzen können. Während 2014 noch eine Jahresdividende von 1,92 US-Dollar je Aktie ausgeschüttet wurde, werden es in diesem Jahr voraussichtlich schon 5,60 US-Dollar sein. Womit wir für diesen Zeitraum einen Anstieg der Gewinnausschüttung von 192 % ablesen können.

Aber auch die Aktie von ADP spiegelt den geschäftlichen Erfolg des Personaldienstleisters eindrucksvoll wider. Mit 284 US-Dollar (07.10.2024) notieren die Papiere quasi auf Höchststand und können damit für die letzten zehn Jahre einen Kursanstieg von 286 % für sich verbuchen.

Auf diesem Niveau weist die ADP-Aktie eine aktuelle Bewertung mit einem KGV von 28 auf und bietet dem Investor derzeit eine Dividendenrendite von 1,97 %. Auch hier gilt natürlich, dass sich aber die persönliche Dividendenrendite auf das eingesetztes Kapital aufgrund zu erwartender weiterer Anhebungen mit der Zeit aber immer weiter erhöhen sollte.

Doch nicht nur wegen der soliden Dividende könnte die Aktie von ADP in den langfristigen Fokus rücken. Auch der Kursverlauf dürfte angesichts der erstklassigen Positionierung des Marktführers in Sachen Personaldienstleistungen in Zukunft eventuell nicht viel zu wünschen übrig lassen.

Der Artikel Angst vor niedrigen Zinsen? Jetzt auf diese 2 Top-Aktien setzen und sofort von soliden Dividenden profitieren! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von L'Oreal.

Aktienwelt360 2024