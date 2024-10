Aus 9.000 Euro wurden mit dieser Aktie 1,55 Mio. Euro!

Der spannende Aspekt beim Investieren ist, dass man nicht mit einem riesigen Vermögen beginnen muss, um ein Portfolio aufzubauen, das das Leben nachhaltig verändern kann. Natürlich ist es nicht einfach, im Voraus die großen Wachstumsaktien zu finden, die solche beeindruckenden Renditen liefern. Doch es gibt einen entscheidenden Faktor, der dabei oft unerlässlich ist: Geduld. Hohe Gewinne kommen selten über Nacht. Je länger man eine Aktie hält, desto besser stehen die Chancen auf eine starke Rendite.

Ein Beispiel dafür liefert eine der erfolgreichsten Wachstumsaktien der letzten zehn Jahre: Celsius Holdings (WKN: A0YH6K). Wer in diesen Zeitraum investiert hätte, könnte sich heute über erstaunliche Gewinne freuen. Warum diese Aktie so gut abgeschnitten hat und weshalb sie auch in Zukunft eine hervorragende Wahl sein könnte, möchte ich nachfolgend erläutern.

Mit einer Aktie zur Million: Ja, das ist möglich!

Der Hersteller von Energydrinks, Celsius Holdings, hat in den letzten zehn Jahren ein enormes Wachstum hingelegt und Investoren beeindruckende Gewinne beschert. Obwohl die Aktie in diesem Jahr etwas schwächelt, weil das Umsatzwachstum nachgelassen hat, konnte die Aktie in den vergangenen Jahren erheblich zulegen.

In den letzten vier Quartalen erzielte Celsius fast 1,5 Mrd. US-Dollar Umsatz – das ist fast das Fünffache der 314,3 Mio. US-Dollar, die es 2021 erwirtschaftete. Damals kämpfte das Unternehmen noch mit der Profitabilität und schrieb bis ins Jahr 2022 hinein rote Zahlen. Heute jedoch steht Celsius auf festem Boden: In den letzten vier Quartalen erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 241,3 Mio. US-Dollar.

Wer vor zehn Jahren 9.000 Euro in diese Aktie investiert und gehalten hätte, würde heute rund 1,55 Mio. Euro besitzen. Ohne den jüngsten Kursrückgang der Celsius-Aktie wären die Renditen sogar noch höher.

Auch heute gibt es noch gute Gründe, optimistisch in die Zukunft von Celsius zu blicken. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26 ist die Aktie nicht übermäßig teuer. Zudem hat Celsius sich mittlerweile als feste Größe im Markt für Energydrinks etabliert und könnte vor allem durch die Expansion in internationale Märkte weiter wachsen.

Langfristiges Investieren lohnt sich

Was lernen wir also auf dieser kurzen Anekdote zu Celsius Holdings?

Langfristiges Investieren bietet die Chance, von enormem Wachstumspotenzial zu profitieren, dieses Beispiel eindrucksvoll zeigt. Wer frühzeitig auf zukunftsträchtige Unternehmen setzt und ihnen Zeit gibt, sich zu entwickeln, kann beeindruckende Renditen erzielen. Geduld und ein langer Atem sind dabei die wichtigsten Begleiter.

Denn auch wenn es zwischenzeitlich Rückschläge gibt, zeigt sich über Jahre hinweg, dass gute Aktien in Wachstumsbranchen das Potenzial haben, aus kleineren Beträgen Millionen zu machen. Diese Strategie beweist, dass langfristiges Investieren die Grundlage für nachhaltigen Vermögensaufbau sein kann – und das ohne ein riesiges Startkapital.

Der Artikel Aus 9.000 Euro wurden mit dieser Aktie 1,55 Mio. Euro! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Caio Reimertshofer besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Celsius Holdings.

