Bank of America büßt über elf Prozent Gewinn ein

Die Bank of America hat im Sommerquartal wegen Einbußen im Zinsgeschäft weniger Gewinn eingefahren.

Das Ergebnis fiel binnen Jahresfrist um über elf Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar oder 81 Cent pro Aktie, wie das Unternehmen aus North Carolina am Dienstag mitteilte. Der Nettoertrag der zweitgrößten US-Bank hatte im dritten Quartal 2023 noch bei 7,8 Milliarden Dollar oder 90 Cent pro Aktie gelegen.

Banken haben im Zuge des intensiven Wettbewerbs um Einlagen höhere Zinsen gezahlt, um zu verhindern, dass die Kundschaft zu lukrativen Alternativen wie Geldmarktfonds abwandern. Der Nettozinsertrag (NII) der Bank of America – also die Differenz zwischen dem, was die Bank mit Krediten verdient und dem, was sie für Einlagen auszahlt – fiel im dritten Quartal um drei Prozent auf 14 Milliarden Dollar. Vorbörslich lag die Aktie des Bankhauses rund ein Prozent im Plus.