Die meistgehandelten Produkte: Zalando mit 12-Monats-Hoch!

Auch heute hat der DAX® einen neuen Rekord aufgestellt. Nach einem starken Tag gestern, konnte der deutsche Leitindex heute weiter nach oben klettern und stieg über die 19.600 Punkte. Im Blickpunkt der Anleger stehen heute vor allem Call-Optionsscheine auf Zalando.

Nach dem gestrigen Kursanstieg hat die Aktie der Online-Mode-Plattform ein neues 12-Monats-Hoch erreicht. Die Aktie hat nun vier Tage mit Gewinnen hinter sich. Zalando hat vor einigen Tagen solide vorläufige Zahlen für das 3. Quartal präsentiert und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Anleger scheinen sehr optimistisch gestimmt.

Auch Faktor-Optionsscheine auf Delivery Hero sind heute gefragt. Die Aktie verzeichnet auf Jahressicht ein Plus von mehr als 35 Prozent. Dennoch musste das Papier in den vergangenen Tagen einen Kursrückgang hinnehmen. Berichte über eine womöglich höhere Strafe aufgrund möglicher Verstöße gegen das EU-Kartellrecht belasten das Unternehmen. Auch Analystenbewertungen am heutigen Morgen belasten die Aktie des Essenslieferanten. Auf der anderen Seite gehören ein weiteres Mal Long-Faktor-Optionsscheine auf US-Tech-Giganten NVIDIA zu den meistgehandelten Produkten. Die Aktie konnte gestern nahe an das Rekordhoch klettern und es scheint als wären alle Bedenken der Anleger, die in den letzten Monaten aufkamen, einfach davongetragen. Anleger sind überaus optimistisch gestimmt und Experten sehen sogar noch weiteres Potential nach oben. NVIDIA ist damit auf dem Weg, Apple als wertvollstes Unternehmen abzulösen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD8R3R 10,74 19609,50 Punkte 18550,06 Punkte 18,40 Open End DAX® Put HD186P 2,07 19591,00 Punkte 19777,21 Punkte 92,60 Open End DAX® Call HD7PD0 23,53 19609,50 Punkte 17264,10 Punkte 8,39 Open End DAX® Call HD8EMN 4,77 19609,50 Punkte 19156,66 Punkte 43,28 Open End DAX® Put HC6VW0 1,20 19591,00 Punkte 19637,28 Punkte 176,45 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.10.2024; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD9799 0,57 19596,24 Punkte 20500,00 Punkte 352,66 19.11.2024 DAX® Call HD1GLV 9,67 19596,24 Punkte 19500,00 Punkte 20,51 18.03.2025 DAX® Put HD04K7 0,64 19580,00 Punkte 17000,00 Punkte 326,22 17.12.2024 Zalando SE Call HD80GJ 2,78 29,70 EUR 32,00 EUR 10,75 19.03.2025 DAX® Put HD2SU3 2,57 19580,00 Punkte 19000,00 Punkte 77,36 17.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.10.2024; 10:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Long HD339C 1,83 137,06 USD 115,09 USD 6 Open End Delivery Hero SE Long HD2C9V 5,65 37,32 EUR 28,37 EUR 4 Open End DAX® Short HC73RJ 0,43 19561,00 Punkte 21459,49 Punkte -10 Open End DAX® Short HD48C2 0,43 19561,00 Punkte 20483,98 Punkte -20 Open End DAX® Short HD6YSU 0,35 19561,00 Punkte 20288,88 Punkte -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.10.2024; 10:30 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!