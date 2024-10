Ergebnisse überwiegend solide | Boeing signalisiert Kapitalerhöhung

Die Reaktion auf die meisten seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse fällt an der Wall Street positiv aus. Im Finanzsektor ziehen die Aktien der Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs und Schwab an. Außerhalb des Sektors fallen die Reaktionen gemischt aus, mit Coty, Johnson & Johnson und United Health nach den Zahlen unter Druck, während Walgreens Boots von den besser als befürchteten Ergebnissen profitieren kann. Boeing hat bei der Börsenaufsicht Pläne eingereicht $25 Mrd. durch die Ausgabe von Anleihen und Aktien einzuholen. Das Wall Street Journal geht davon aus, dass davon $10 Mrd. auf die Ausgabe von Aktien entfallen. Die Aktie tendiert nach der Meldung leicht freundlich.



00:00 Intro

00:23 Ergebnisse Überblick | Boeing Kapitalerhöhung?

02:50 China | Ölnachfrage

05:22 Bank of America Umfrage zu China

06:30 Wirtschaftsdaten unsauber

08:18 Ergebnisse | Wirtschaftsdaten heute

09:10 Umfrage Bank of America (Risiken, Rezession u.a.)

10:52 Goldman Sachs | Bank of America

13:05 Citi | PMC Financial | State Street | Schwab

14:08 UnitedHealth | Johnson & Johnson

16:58 Walgreens | Boeing | Warner Bros.

18:35 Analysten zu Boeing, Amazon, Google

19:28 Enphase | Netflix | Rivian | Tesla





