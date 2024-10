GNW-Adhoc: Ardena erweitert US-Präsenz und unterzeichnet Vereinbarung zur Akquisition einer hochmodernen Herstellungsanlage für Arzneimittel von Catalent

^GENT, Belgien, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ardena, ein auf

Auftragsentwicklung und -herstellung spezialisiertes, Pharmaunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organisation, CDMO) mit GMP-Standorten in Belgien, Spanien, den Niederlanden und Schweden, hat heute die Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung zur Übernahme einer Advanced Drug Product Manufacturing Facility von Catalent in Somerset, New Jersey, bekanntgegeben. Die Übernahme wird signifikant die Kompetenzen von Ardena im Bereich der Herstellung oraler Arzneimittel für späte klinische Phasen und im kleinen, kommerziellen Maßstab verbessern und somit die Unternehmensstrategie hin zu einem globalen CDMO, das integrierte Lösungen für den gesamten pharmazeutischen Entwicklungszyklus anbietet, ausbauen. Der von der FDA zugelassene Standort in Somerset beschäftigt rund 200 qualifizierte Wissenschaftler und Fachexperten und ist ein Zentrum der Kompetenz für die hocheffektive Fertigung oraler Darreichungsformen, um die bestehende Expertise von Ardena im Bereich der oral verabreichten Formulierungen zu vervollständigen. Mit der Akquisition ist Ardena gleichzeitig gut positioniert seine bioanalytischen Service-Leistungen in den USA zu erweitern und einen wachsenden Kundenstamm zu bedienen, der durch die ständig steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Services für die Arzneimittelentwicklung angetrieben wird. Die hochentwickelten Herstellungstechnologien und analytischen Kompetenzen des Standorts verstärken die integrierte Vorgehensweise von Ardena, umfassende Lösungen für Pharma- und Biotechnologiekunden auf beiden Seiten des Atlantiks anzubieten. ?Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Wachstumsstrategie von Ardena", erklärt Jeremie Trochu, Chief Executive Officer von Ardena. ?Wir freuen uns sehr, das talentierte wissenschaftliche und operative Team in Somerset in der Familie von Ardena willkommen zu heißen. Das Engagement dieses Teams für einen außergewöhnlichen Service deckt sich perfekt mit unseren Grundwerten: Exzellenz, Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Integrität. Gemeinsam werden wir weiterhin Biopharmaunternehmen unterstützen, die an der Spitze der Innovation stehen, um Patienten weltweit lebensverändernde Therapien zur Verfügung zu stellen." ?Diese Expansion nach Nordamerika ist für Ardena von entscheidender Bedeutung, während wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen wollen", so Trochu. ?Durch die Erweiterung fortschrittlicher Technologien wie der Heiß-Schmelz-Extrusion erweitern wir nicht nur unsere Lösungen zur Verbesserung der Bioverfügbarkeit, sondern auch unsere Expertise in der Entwicklung innovativer nanomedizinischer Drug-Delivery-Systeme. Mit dieser Investition können wir unsere Geschäftstätigkeit ausweiten und unser Angebot erweitern, um unseren schnell wachsenden internationalen Kundenstamm besser bedienen zu können." GHO Capital, der Private-Equity-Partner von Ardena, war maßgeblich an der Realisierung dieser Übernahme beteiligt, die transatlantische Expansion von Ardena weiter zu beschleunigen. Die Partner von GHO Capital kommentierten: ?Wir freuen uns, dass diese bedeutende Übernahme zustande gekommen ist. Damit werden die technologischen und marktrelevanten Kompetenzen von Ardena in Schlüsselregionen erheblich gestärkt und das Unternehmen für eine nachhaltige Wertschöpfung und den langfristigen Erfolg unter der Führung von Herrn Trochu positioniert." Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2025 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Hinweise für Redakteure: Über Ardena Ardena ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen für die Arzneimittelentwicklung neuer, innovativer und komplexer Moleküle. Ardena hat es sich zur Aufgabe gemacht, derzeitige und Therapien der nächsten Generation schneller in die Erprobung und zu den Patienten zu bringen. Ardena unterstützt Biopharmazieunternehmen bei der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, um effektive und regulatorisch konforme Wirkstoffe und Arzneiprodukte für klinische Studien zu entwickeln. Dazu bietet Ardena integrierte Lösungen an, darunter Festkörperchemie, API- und Nanomedizinentwicklung und -Herstellung, Formulierungsentwicklung, und -Herstellung von Arzneimitteln sowie bioanalytische und CMC-regulatorische Services. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1be1c9c2-0305-4238- b377-4e11a264d6d8 °