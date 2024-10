IRW-News: Starcore International Mines Ltd.: Starcore tätigt Aktienrückkauf

IRW-PRESS: Starcore International Mines Ltd.: Starcore tätigt Aktienrückkauf

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

15. Oktober 2024, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Starcore Mines International Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen 8.666.667 Stammaktien (die Aktien) zurückgekauft hat, die zuvor als Teilvergütung im Rahmen einer Optionsvereinbarung mit der ivorischen Firma K Mining SARL (K Mining) in Bezug auf Mineralkonzessionen in Cóte dIvoire ausgegeben wurden.

Starcore hat den Erwerb der Aktien vom alleinigen Aktionär von K Mining zu einem Preis von 0,10 $ pro Aktie ausgehandelt. Die Bezahlung erfolgt in 12 gleichen Tranchen über einen Zeitraum von 33 Monaten. Nachdem wir die bedingte Genehmigung der TSX erhalten haben und die erste Tranche von 72.222 $ bezahlt wurde, sind die Aktien in den eigenen Bestand rückgeführt worden, bestätigte Robert Eadie, President und CEO von Starcore. Das Board von Starcore stimmte der Transaktion einstimmig zu, als sie die Möglichkeit erkannte, Starcore-Aktien mit einem erheblichen Abschlag zum Marktpreis zu erwerben, um die Verwässerung zu reduzieren.

Das Unternehmen setzt seine Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet Kimoukro, einer für den Goldbergbau vielversprechenden Region in Cóte d'Ivoire, fort. Gemeinsam mit seinen internationalen Partnern hat es sich Starcore zur Aufgabe gemacht, potenzielle geologische Ziele für die anschließende Detailexploration und Förderung unerschlossener Mineralressourcen abzugrenzen.

Über Starcore

Starcore International Mines ist im Bereich der Edelmetallproduktion tätig, wobei der Schwerpunkt und die Erfahrung in Mexiko liegt. Diese Basis an produzierenden Vermögenswerten wurde durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Mit dem Projekt in Côte dIvoire hat Starcore, seine Reichweite international erweitert. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

IM NAMEN VON STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD.

(gez.) Robert Eadie

President & Chief Executive Officer

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

ROBERT EADIE

Telefon: (604) 602-4935 Durchwahl 205

LinkedIn

Twitter

Facebook

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Managements und das Potenzial der Projekte des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen des Managements des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen, und spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, und dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, den vollen zukünftigen Kaufpreis für die zu erwerbenden Aktien zu zahlen, oder der Art oder des Umfangs zukünftiger Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet Kimoukro. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77118

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77118&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA85525T2020

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.