SAP stößt ASML vom europäischen Tech-Thron

Die Gewinnwarnung von ASML hat im europäischen Technologiesektor am Mittwoch SAP zum wertvollsten Unternehmen gemacht. Die Marktkapitalisierung des deutschen Softwareherstellers belief sich zuletzt auf 260 Milliarden Euro, während der Börsenwert des niederländischen Chipbranchen-Ausrüsters auf 252 Milliarden Euro sank.

ASML waren am Vortag nach der Prognosesenkung um fast 16 Prozent eingebrochen, dies war der stärkste Kursrutsch in 26 Jahren. Etwa 60 Milliarden Euro an Börsenwert waren damit mit einem Schlag weg. Am Mittwoch verloren ASML nochmals mehr als 3 Prozent. SAP hingegen erholten sich um 1,3 Prozent.

Wertvoller als SAP und ASML ist in Europa nur noch der französische Luxusgüterkonzern LVMH mit einer Marktkapitalisierung von über 300 Milliarden Euro. Daran änderten am Mittwoch auch hohe Kursverluste nach enttäuschenden Quartalszahlen nichts.