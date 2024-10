Anleihen-Update: Autobauer im Krisenmodus - doch Daimler, BMW, VW-Anleger bleiben cool?

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: In diesem Video diskutieren Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Jens Furkert (Börse Stuttgart) über die aktuellen Entwicklungen und Trends im Anleihenmarkt. Sie verraten, warum 2024 für Anleger am Anleihenmarkt ein gutes Jahr war, auf welche Zinssenkungen sich der Markt vorbereitet und weshalb die Autokrise den Anleihen-Markt kaum tangiert.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung und aktuelles Marktgeschehen

03:03 ► Fed und EZB - wie weit sinken die Zinsen?

08:26 ► Krise im Autosektor - und der Anleihenmarkt bleibt "cool"?

10:01 ► Meistgehandelte Anleihen (Börse Stuttgart)

11:41 ► Ausblick auf Neuemissionen



(Stand der Meistgehandelte Anleihen Börse Stuttgart: 16.10.2024, 16:30 Uhr)



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 17.10.2024 um 13:15 Uhr veröffentlicht.