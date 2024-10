DAX® - Intakte steigende Unterstützungen

Nach der Kursspitze 19.633 Zähler des DAX® im frühen Handel des 15. Oktobers kam es zu einer wohlverdienten Ruhepause. Wir hatten es als wahrscheinlich angesehen, dass die Notierungslücke 19.373/19.392 Punkte geschlossen werden wird, doch am gestrigen Mittwoch war es noch nicht so weit: das Tagestief lag bei 19.401 Zählern. Und da im weiteren Tagesverlauf sogar ein im Stundenchart etablierter Abwärtstrend gebrochen wurde, schein bereits wieder etwas Druck vom Kessel genommen zu sein. Würde es doch unter das Gap hinab gehen, dann zeigen sich als weitere mögliche Unterstützungen im abgebildeten Chart auf Stundenbasis insbesondere auch Gleitende Durchschnitte. So würden die 55- und die 78-Stunden-Linie derzeit um 19.3xx und 19.2xx Zähler für Halt sorgen. Besonders bedeutsam ist aber die Kombination aus 200-Stunden-Durchschnitt und einer gut fünfwöchigen Aufwärtstrendlinie. Solange dieses Unterstützungsniveau 19.140/19.170 Punkte behauptet wird, bleibt die kurzfristige Lage bullish. Darunter wiederum müsste man sich auf einen Test des Unterstützungs-Duos Drei-Wochen-Tief/38-Tage-Durchschnitt um 18.911/18.920 Zähler einstellen. Inzwischen um 18.640/18.710 Punkte bewegen sich die 55-Tage-Linie und ein gut zweimonatiger Aufwärtstrend.

DAX® (Monthly)

Quelle: stock3 / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3

