Geschäft von Scheinwerfer-Hersteller Hella stagniert

LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerfer-Hersteller Hella hat in einem schwierigen Marktumfeld die Erlöse stabil gehalten. In den ersten neun Monaten des Jahres stagnierten die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei 5,9 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Währungsbereinigt stiegen die Erlöse um 0,8 Prozent auf sechs Milliarden Euro.

"Vor allem das dritte Quartal ist erwartbar herausfordernd gewesen", sagte Hella-Chef Bernard Schäferbarthold laut Mitteilung. Nachdem sich die weltweite Fahrzeugproduktion schon im ersten Halbjahr schwach entwickelt habe, seien die Produktionsvolumina in den vergangenen drei Monaten deutlich zurückgegangen. Ende September hatte Hella daher seine Prognosen gesenkt. Im Gesamtjahr erwartet der Scheinwerfer-Hersteller 7,9 bis 8,1 Milliarden Euro Umsatz.

Die vollständigen Quartalszahlen will Hella wie geplant am 6. November veröffentlichen./niw/zb