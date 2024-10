ROUNDUP/Aktien New York: Rekorde für Dow und S&P 500 - Luft wird dünner

NEW YORK (dpa-AFX) - Die traditionsreiche New York Stock Exchange (Nyse) hat sich am Donnerstag wieder in Rekordlaune gezeigt. Auch an der US-Technologiebörse Nasdaq sind die Notierungen allmählich auf Kurs zu den bisherigen Bestmarken. Allerdings zeigten die bescheidenen Gewinne, dass die Luft zunehmend dünner wird.

Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte schon in den ersten Handelsminuten ein Rekordhoch, gewann zuletzt aber nur noch 0,25 Prozent auf 43.185,02 Punkte. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 aus, der ein Plus von 0,14 Prozent auf 5.850,91 Punkte behauptete. Der Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,30 Prozent auf 20.233,91 Zähler zu. Als Kursstützen erwiesen sich erfreuliche Unternehmensnachrichten sowie ein zuversichtlicher Ausblick von TSMC . Neue Konjunkturdaten hatten wenig Einfluss auf die Notierungen.

Der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC sieht eine weiter hohe Nachfrage nach Chips für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) und überraschte mit seinen Zielen für das vierte Quartal positiv. Damit milderte das Unternehmen die Sorgen um die weltweite Chipnachfrage sowie die Nachhaltigkeit des KI-Booms. Den Aktien des US-Branchenkollegen Nvidia bescherte das Kursgewinne von 2,3 Prozent sowie einen Rekordstand. Auch andere Chiptitel wie Broadcom , Micron und Applied Materials legten deutlich zu.

Travelers übertraf mit einem Gewinnsprung die Analystenprognosen klar. Das bescherte dem Versicherer an der Dow-Spitze ein Kursplus von 7,6 Prozent. Damit setzten die Aktien ihre Rekordjagd fort.

Die Papiere von Expedia zogen um 4,7 Prozent an. Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass der Fahrtenvermittler Uber ein Übernahmeangebot für das Online-Reisebuchungsunternehmen prüft. Die Uber-Anteilscheine sanken um 2,3 Prozent.

Die Aktionäre von Alcoa konnten sich nicht lange über ein besser als erwartetes operatives Quartalsergebnis (bereinigtes Ebitda) freuen: Nach Anfangsgewinnen drehten die seit September deutlich erholten Titel ins Minus und verloren zuletzt 0,7 Prozent.

Für CSX als einen der schwächsten Nasdaq-100-Werte ging es nach der Erholung der vergangenen Tage um 4,5 Prozent bergab. Umsatz und Gewinn je Aktie des Logistikkonzerns verfehlten die Konsensschätzungen. Die Aktien der Konkurrenten Fedex und UPS zeigten sich davon mit nur moderaten Gewinnen beziehungsweise Verlusten mäßig beeindruckt./gl/he