Süss Microtec fallen - Kursplus 2024 immer noch 100 Prozent

Die Süss-Microtec-Aktie hat mit einem Minus von fast elf Prozent auf 55,90 Euro an ihre jüngste Schwäche angeknüpft. Wie auch andere Branchenwerte stehen die Papiere seit Dienstag infolge eines überraschend trüben Geschäftsausblicks des Anlagenbauers für die Chipindustrie ASML unter Druck. Seither haben Süss um rund ein Fünftel nachgegeben.

Analyst Florian Sager vom Investmenthaus Stifel stufte die Süss-Aktien nun in einer am Freitag vorliegenden Studie von "Buy" auf "Hold" ab und senkte das Kursziel von 70 auf 60 Euro. Der tristere Ausblick von ASML mit einer Schwäche in China stimme ihn vorsichtiger, so der Experte.

Süss dürfte im kommenden Jahr weiter zulegen, allerdings das von ihm für 2024 erwartete außergewöhnliche Wachstum von rund 30 Prozent nicht wiederholen können, so der Analyst.

Dieses starke Wachstum und der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) lieferten den Papieren von Süss 2024 viel Rückenwind. Trotz der jüngsten Kursverluste hat sich der Börsenwert des im Nebenwerte-Index SDax notierten Unternehmens im laufenden Jahr immer noch verdoppelt.