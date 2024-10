Börsen können Gewinne nicht halten - SAP im Rampenlicht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Börsen in Europa haben ihre Gewinne nach starken Zahlen des Software-Riesen SAP nicht halten können.

Der Dax notierte am Dienstag gegen Mittag leicht im Plus bei 19.442 Punkten. Der EuroStoxx50 gab 0,3 Prozent auf 4927 Zähler nach. Zuvor waren die Börsenbarometer um jeweils rund ein halbes Prozent vorgerückt. Danni Hewson, Chefanalystin beim Broker AJ Bell, zeigte sich optimistisch: Die Zinssenkungen großer Zentralbanken dürften das Vertrauen der Investoren langfristig stärken. "Im Moment gibt es bloß eine riesige Menge an Informationen, und die Anleger versuchen nur, mit dem Geschehen Schritt zu halten", sagte Hewson.

Im Rampenlicht am Dienstag standen die Konzernbilanzen. Für Aufsehen sorgte unter anderem SAP: Der Software-Konzern hatte am Montagabend dank eines kräftigen Wachstums des Cloud-Geschäfts ein überraschend starkes Quartalsergebnis präsentiert und seine Gesamtjahresziele angehoben. Dabei spielten Angebote mit Künstlicher Intelligenz (KI) eine entscheidende Rolle. "Der Dax steht heute gut 900 Punkte höher, als er es ohne die Aktie des mittlerweile größten Technologieunternehmens Europas täte", sagte Chefanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets und verglich die Walldorfer mit US-Schwergewichten wie Nvidia und Microsoft.

SAP NACH ZAHLEN MIT REKORDHOCH

Die Aktie von SAP stieg nach den Zahlen um bis zu knapp sechs Prozent und verzeichnete mit 223,20 Euro ein neues Allzeithoch. Experten mahnten zur Vorsicht. "Die 220 Euro in der Aktie könnten nur eine Zwischenstation auf dem weiteren Weg nach oben darstellen, wäre da nicht die Kappungsgrenze der Deutschen Börse, die das Gewicht des Softwarekonzerns im Dax auf 15 Prozent deckelt", sagte Jürgen Molnar, Analyst beim Broker RoboMarkets. Vor allem den Index abbildende Fonds und Investoren müssten dann immer wieder Aktien verkaufen.

Gefragt nach starken Zahlen waren auch die Titel von Traton, die um 3,6 Prozent zulegten. Der Lkw-Hersteller hatte seinen operativen Quartalsgewinn um fast ein Fünftel gesteigert.

Auch in anderen europäischen Ländern standen die Konzernbilanzen im Mittelpunkt. Die Börsianer griffen etwa bei der schwedischen Rüstungsfirma Saab zu. Die Papiere kletterten an der Börse in Stockholm um mehr als fünf Prozent. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen überraschend hohen operativen Gewinn. Hintergrund sei die hohe Nachfrage angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen.

PIERER MOBILITY MIT KURSEINBRUCH

Die Anleger kippten indes Pierer Mobility aus den Depots, nachdem der österreichische Hersteller von KTM-Motorrädern wegen der anhaltenden Nachfrageschwäche seine Jahresprognose kassiert und vor weiteren Abschreibungen gewarnt hatte. Die Aktien brachen um mehr als 25 Prozent ein und gehörten zu den größten Verlierern an der Börse in Zürich. "Eine weitere Gewinnwarnung und die Hoffnung auf eine Erholung im Motorradgeschäft im zweiten Halbjahr wurde aufgegeben", sagte Vontobel-Analyst Mark Diethelm. "Die Bilanz ist sehr angespannt und wird zu einem echten Sorgenfaktor."

Nach unten ging es auch für Logitech. Nach anfänglichen Kursgewinnen rutschten die Aktien des schweizerisch-amerikanischen Computerzubehörherstellers um gut fünf Prozent ins Minus und waren die größten Verlierer unter den Bluechips der Börse Zürich. "Ich denke, dass der Gewinn durch weniger relevante Kategorien wie Webcams und Tablets getrieben wurde", erläuterte Torsten Sauter, Analyst bei Kepler Cheuvreux.

Eine Schwäche im China-Geschäft drückte indes die Aktie von InterContinental Hotels. Die Papiere des britischen Hoteliers fielen in London nach der Vorlage der Zahlen um knapp zwei Prozent.

