2 Aktien, die sich in den kommenden Jahren verdoppeln könnten

Manchmal braucht die Börse einfach ein wenig länger, um Unternehmen den Wert zuzusprechen, den sie eigentlich verdienen. Das liegt oft daran, dass positive Entwicklungen im Geschäft nicht sofort vollständig eingepreist werden. Für kluge Investoren bietet das eine große Chance: Wer Aktien kauft, die unterbewertet sind, kann durch die zu erwartenden Gewinnsteigerungen beachtliche Renditen erzielen.

In diesem Artikel möchte ich zwei Aktien vorstellen, die meiner Meinung nach das Potenzial haben, sich in den nächsten Jahren im Wert zu verdoppeln. Dabei handelt es sich um Carnival (WKN: 120100) und Pinterest (WKN: A2PGMG). Warum diese beiden Unternehmen so vielversprechend sind, erfährst du nachfolgend.

Carnival: Wieder auf Kurs

Die Kreuzfahrtgesellschaft Carnival hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Erholung hingelegt. Von den Tiefpunkten während der Pandemie hat sich die Aktie stark erholt und scheint nun wieder auf Erfolgskurs zu sein. Trotz der jüngsten Fortschritte ist der Aktienkurs jedoch immer noch rund 64 % unter den Höchstständen der letzten fünf Jahre. Wieso also bin ich der Auffassung, dass Carnival das Potenzial hat, sich in den kommenden Jahren zu verdoppeln?

Ein zentraler Punkt ist die Nachfrage: Diese ist aktuell so stark wie nie. Die Schiffe weisen bis in das Jahr 2025 bereits eine hohe Auslastung aus. Passend dazu liegen die Ticketpreise auf Rekordniveau. Auch die Buchungen für 2026 sind schon beeindruckend hoch. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen Nettogewinn von 1,7 Mrd. US-Dollar, was zeigt, dass es auf einem guten Weg ist. Doch es gibt auch Herausforderungen: Die hohen Schulden, die während der Pandemie aufliefen, sind noch nicht vollständig abgebaut. Momentan arbeitet das Management jedoch daran, diese Schulden mit einem wachsenden freien Cashflow kontinuierlich zu tilgen.

Wenn Carnival in den nächsten Jahren sowohl die Profite als auch die Schulden weiter in den Griff bekommt, könnte die Aktie schnell an Wert gewinnen und sogar ihr früheres Niveau wieder erreichen.

Pinterest: Wiederentdecktes Potenzial

Eine andere Aktie, die häufig unter dem Radar vieler Aktionäre fliegt, ist Pinterest. Während des pandemiebedingten Booms verzeichnete die Plattform starkes Wachstum, da immer mehr Menschen zu Hause blieben und ihre Freizeit online verbrachten. Danach folgte jedoch ein Rückschlag, als sich die Nutzerzahlen wieder normalisierten. Jetzt steht Pinterest jedoch vor einem Comeback.

Pinterest verdient sein Geld hauptsächlich durch digitale Werbung. Der Werbemarkt erholt sich derzeit, und neue Features, die künstliche Intelligenz nutzen, steigern die Konversionsraten für Werbekunden. Dadurch ist der Umsatz von Pinterest in den letzten zwei Quartalen wieder um über 20 % im Jahresvergleich gewachsen. Das Spannende an Pinterest: Die Nutzer nutzen die Plattform häufig mit einer Kaufabsicht, was sie für Werbetreibende besonders interessant macht.

Darüber hinaus wächst die Zahl der monatlich aktiven Nutzer wieder stark, besonders außerhalb von Nordamerika. Diese globale Expansion eröffnet Pinterest enormes Wachstumspotenzial.

Die Aktie wird aktuell zu einem günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23 auf Basis der erwarteten Gewinne gehandelt. Sollte Pinterest seine Ziele erreichen, könnte der Aktienkurs wieder in die Richtung alter Höchststände klettern.

Diese zwei Aktien bieten viel Potenzial

Sowohl Carnival als auch Pinterest haben in den kommenden Jahren großes Potenzial. Carnival könnte von der Erholung der Kreuzfahrtbranche und einer steigenden Nachfrage profitieren, während Pinterest durch die Erholung des Werbemarktes und neue Features seine Gewinne weiter steigern dürfte. Für Anleger, die auf der Suche nach Wachstumsaktien mit Verdopplungspotenzial sind, könnten diese beiden Aktien spannende Kandidaten sein.

Der Artikel 2 Aktien, die sich in den kommenden Jahren verdoppeln könnten ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Kursperformance von bis zu 506 %! Solltest du diese unbekannten Top-Performer aus 2024 noch kaufen?

506 % Aktienkursperformance im Jahr 2024? Ja, bei einzelnen Aktien war das möglich! Aber was macht diese besonderen Kursraketen aus? Kann man weitere, ähnliche Aktien identifizieren? Und viel wichtiger: Sollte man diese Top-Aktien auch jetzt noch kaufen? Fragen über Fragen.

In unserem neuesten Aktienwelt360-Sonderbericht beantwortet Chefredakteur und Gamechanger-Analyst Vincent Uhr exakt diese Fragen. Vielleicht sieht er auch eine bessere Alternative, die dir eines ermöglichen kann: Ähnlich starke Kurserfolge zu erzielen!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt GRATIS zu lesen.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Carnival und Pinterest. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Carnival und Pinterest.

Aktienwelt360 2024