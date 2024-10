3 Aktien mit 50 % Kurschance in 12 Monaten!

Die Aktienmärkte bieten Anlegern immer wieder die Chance auf beeindruckende Renditen – zumindest wenn sie bereit sind, Risiken einzugehen. Wertsteigerungen von 20, 30 oder 50 % innerhalb eines Jahres sind keine Seltenheit.

Drei Unternehmen, die in den nächsten zwölf Monaten ein deutliches Aufwärtspotenzial von bis zu 50 % oder mehr haben könnten, sind meiner Meinung nach Alphabet (WKN: A14Y6F), Allianz (WKN: 840400) und Micron Technology (WKN: 869020). Schauen wir uns genauer an, warum sie am Kapitalmarkt Upside haben könnten.

Alphabet-Aktie

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, hat sich zu einem unverzichtbaren Akteur in der digitalen Wirtschaft entwickelt. Mit seinen dominierenden Such- und Werbegeschäften generiert das Unternehmen stabile Cashflows, während es gleichzeitig in Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz (KI), autonomes Fahren (Waymo) und Cloud Computing investiert.

Insbesondere die KI-Revolution, die Alphabet aktiv mitgestaltet, bietet große Wachstumschancen. Mit Gemini werden die Schritte im Bereich GPT immer konkreter.

Insbesondere die Monetarisierung von KI-Anwendungen sowie der Ausbau des Cloud-Geschäfts könnten das Gewinnwachstum in der Zukunft deutlich ankurbeln. Aber auch beim Thema autonomes Fahren ist der Suchmaschinenkonzern ganz vorne mit dabei.

Die Summe seiner Einzelteile ist nach Expertenmeinung höher als der aktuelle Börsenwert. Auch gemessen an den laufenden Erträgen wird nicht viel verlangt: Mit einem erwarteten KGV von unter 19 (Stand: 17.10.24, Morningstar) ist der Technologiegigant immer noch äußerst günstig bewertet. Schließlich liegt das Wachstum noch immer im zweistelligen Bereich und es gibt jede Menge Wachstumsfantasie.

Nach den jüngsten Korrekturen könnte die Alphabet-Aktie somit wieder zulegen. Ein Kursanstieg von 50 % innerhalb eines Jahres ist durchaus realistisch, wenn das Unternehmen seine technologische Innovationsführerschaft weiter behaupten kann und bei Wachstum die Erwartungen toppt.

Allianz: Aktie mit 50 % Kurschance?

Vom Silicon Valley geht es direkt nach München, dem Sitz der Allianz. Hier ist einer der größten Versicherer der Welt zu Hause. Er bietet Anlegern derzeit eine attraktive Kombination aus Sicherheit und Wachstumspotenzial.

Trotz der aktuellen Herausforderungen durch Inflation und steigende Zinsen profitiert die Allianz von einem soliden Versicherungsportfolio, Pricing-Power und starken Kapitalreserven. Eine Solvency-II-Kapitalquote von 206 % und ein Wachstum des Geschäftsvolumens von 6,4 % im ersten Halbjahr sind für einen großen DAX-Konzern äußerst solide.

Auch hier ist die Bewertung mit einem erwarteten KGV von 12,7 (Stand: 17.10.24, Morningstar) nicht hoch. Die erwartete Dividendenrendite liegt bei 4,5 %.

Vor allem die anhaltende Nachfrage nach Versicherungsdienstleistungen in Verbindung mit einer stabilen Dividendenpolitik machen die Allianz zu einem defensiven, aber dennoch wachstumsorientierten Investment. Das derzeit noch hohe Zinsniveau und die gut laufenden Kapitalmärkte sollten ihren Teil zum Erfolg beitragen. Bleiben unerwartete Risiken aus, sind neue Rekordergebnisse möglich.

Vor allem das Momentum spricht für die Aktie. Zuletzt wurden neue Zehnjahreshochs erreicht. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei rund 390 Euro könnte längst überholt sein.

Micron Technology: KI-Superzyklus im Fokus

Die letzte Aktie, der ich einen Kursanstieg von 50 % in 12 Monaten zutraue, ist Micron Technology. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, darunter DRAM und NAND-Flash. Der Samsung-Konkurrent spielt ganz vorne mit.

Und obwohl die Branche stark investitionsgetrieben und zyklisch ist, könnte der steigende Bedarf an Speicherlösungen für Cloud Computing, KI und 5G-Technologien einen Superzyklus einleiten, von dem auch Micron stark profitieren würde.

Nach einer Phase der Nachfrageschwäche und Preiskorrekturen im Halbleitermarkt könnte Micron nun wieder von einem Aufschwung profitieren – und das deutlich länger als in der Vergangenheit üblich. Die Zahlen des letzten Quartals bestätigen dies eindrucksvoll. Der Umsatz stieg um 93 %, während der Quartalsüberschuss auf 887 Millionen US-Dollar sprang nach einem Verlust von 1,4 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal.

Die steigende Nachfrage nach modernen Speicherchips, verbunden mit verbesserten Margen durch Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen, könnte den Aktienkurs deutlich steigen lassen. Der Kursanstieg von 60 % im letzten Jahr wäre dann nur ein Vorgeschmack, sollte sich die Fantasie durchsetzen.

Rückenwind kommt auch von der Bewertungsseite. Die Aktie ist mit einem erwarteten KGV von 12,3 (Stand: 17.10.24, Morningstar) weiterhin günstig.

Fazit zu den 3 Aktien mit 50 % Kurschance in 12 Monaten

Alphabet, Allianz und Micron Technology könnten attraktive Chancen für Anleger bieten, die auf eine Kombination aus technologischer Innovation, defensiver Stabilität und zyklischem Aufschwung setzen wollen. Jede Aktie hat zumindest theoretisch das Potenzial, in den nächsten 12 Monaten um 50% zu steigen, was auf solide Fundamentaldaten, Wachstumstreiber und günstige makroökonomische Bedingungen zurückzuführen ist.

Allen Aktien ist jedoch gemein, dass sie tendenziell stärker von konjunkturellen Abschwüngen betroffen sind, was ihre niedrige Bewertung erklären könnte. Dieses ökonomische Szenario gilt es zu beobachten.

Der Artikel 3 Aktien mit 50 % Kurschance in 12 Monaten! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank besitzt Aktien von Allianz und Alphabet. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Allianz und von Alphabet.

