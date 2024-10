EQS-News: Cherry SE veröffentlicht vorläufige Q3-Zahlen sowie aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2024

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

München, 24. Oktober 2024 – Die Cherry SE gibt heute vorab finanzielle Leistungsindikatoren für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2024 bekannt. Zudem werden Kernaspekte der kürzlich aktualisierten Prognose für das Geschäftsjahr 2024 erläutert. Sowohl der hohe Anteil des Deutschlandgeschäfts als auch die Strukturprobleme im Geschäftsbereich Gaming & Office Peripherals hatten die Implementierung eines neuen Maßnahmenkataloges sowie die Korrektur der Erwartungen für das zweite Halbjahr 2024 erforderlich gemacht.

Umsatz der ersten neun Monate 2024 mit 84,2 Mio. Euro um 5% unter dem Vorjahreswert von 88,6 Mio. Euro und damit unter den eigenen Erwartungen

Umsatz im dritten Quartal 2024 mit 22,6 Mio. Euro um 17 % unter dem Vergleichswert des Vorjahresquartals von 27,3 Mio. Euro

Bereinigte EBITDA-Marge nach neun Monaten bei -0,8 % (Vorjahr: 2,2 %) sowie im dritten Quartal bei -13,7 % (Vorjahr: -4,8 %) aufgrund von fehlender Fixkostendeckung aus dem Geschäftsbereich Gaming & Office Peripherals sowie Components

Bereinigung der Vertriebsschwäche höchste Priorität des Vorstands; Launch des neuen Distributionsmodells im vierten Quartal

Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz von rund 120 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 3 %

Mit 84,2 Mio. Euro lag der Neunmonats-Konzernumsatz der Cherry SE hinter den Erwartungen und dabei auch um 5 % unter dem Vorjahreswert von 88,6 Mio. Euro. Der im dritten Quartal erzielte Konzernumsatz von nur 22,6 Mio. Euro liegt um 17 % unter dem Vergleichswert des Vorjahresquartals von 27,3 Mio. Euro und unter den eigenen Erwartungen von rund 35 Mio. Euro. Neben Belastungen aus dem schwachen Notebookmarkt im Geschäftsbereich Components sind vor allem die rezessiven Tendenzen im Heimatmarkt Deutschland und die Strukturschwäche im Geschäftsbereich Gaming & Office Peripherals ursächlich für die Prognoseverfehlung. Sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich registrierte CHERRY eine nennenswerte Kaufzurückhaltung bei Peripheriegeräten, basierend auf einem Rückgang der generellen Investitionen und Ausgaben insbesondere bei deutschen Unternehmen sowie einer erhöhten Sparquote bei den privaten Haushalten. Im Gegenzug dazu entwickelte sich der Geschäftsbereich Digital Health & Solutions überaus positiv und legte im Umsatz gegenüber Vorjahr deutlich zu.

In den ersten drei bzw. neun Monaten 2024 verzeichnete die Cherry SE eine bereinigte EBITDA-Marge von -13,7 % (Vorjahr: -4,8 %; geplant: 5 % bis 6 %) bzw. -0,8 % (Vorjahr: 2,2 %). Insbesondere der Geschäftsbereich Gaming & Office Peripherals trug im dritten Quartal zu dem Ergebniseinbruch bei und lieferte mit -1,5 Mio. Euro eine negativen Ergebnisbeitrag (Vorjahr: bereinigtes EBITDA von 5,2 Mio. Euro). Die durch die Umsatzeinbußen bedingte geringere Fixkostendeckung führte den Bereich in die Verlustzone. Auch das Ergebnis des Segments Components blieb leicht hinter dem Vorjahr zurück. Während der Bereich Digital Health & Solutions im Vergleichsquartal des Vorjahres noch rote Zahlen schrieb, erzielte er im dritten Quartal 2024 einen Ergebnisbeitrag von über 2 Mio. Euro.

CHERRY befindet sich derzeit in der Umsetzung eines umfassenden Maßnahmenplans. Dieser umfasst unter anderem die Neustrukturierung des Geschäftsbereichs GOP in personeller, organisatorischer und struktureller Hinsicht, die Synchronisierung unserer Vertriebskanäle sowie die Einführung einer Relationship-Scorecard. Diese Schritte unterstützen eine Neuausrichtung unserer Zusammenarbeit mit Distributoren, einschließlich eines neuen Preis- und Margenmodells. Der eingeschlagene Kurs wird als entscheidender Baustein für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft des Unternehmens betrachtet. Trotz der Abweichungen von den ursprünglich gesetzten Zielen blickt der Vorstand der Cherry SE optimistisch in die Zukunft und ist der Überzeugung, mit diesen strategischen Anpassungen wieder profitables Wachstum zu erzielen.



Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE, führt aus: „Eine Neuausrichtung unserer Geschäftsmodells mit den Distributoren im Geschäftsbereich Gaming & Office Peripherals ist entscheidend, um die Handelsspanne signifikant zu verringern. Dies ist nicht nur von zentraler Bedeutung für die Steigerung unserer Profitabilität, sondern auch für die Effizienz unserer gesamten Geschäftsprozesse. Konkreter bedeutet die Neuausrichtung einen Fokus auf das Sell-Out-Geschäft sowie ein neues Pricing- und Margenmodell, das darauf ausgerichtet ist, die Wertschöpfungskette in ihrer Gesamtheit zu optimieren. Damit schaffen wir nicht nur für unser Unternehmen, sondern auch für unsere Partner eine solide Grundlage für nachhaltiges und gemeinsames Wachstum. Diese Anpassungen in Europa gehen auch mit der der Umstrukturierung der Vertriebskanäle für APAC einher, die bereits ausgeführt wird. Mit zwei neuen Partnern und der direkten Aussteuerung des E-Commerce-Geschäfts verschlanken wir den Kostenblock. Teile der Umstrukturierung sind gezielte Point-of-Sales-Maßnahmen, die wir für den asiatischen Raum dediziert ausrichten. Die Umstrukturierung trägt bereits erste Früchte und wir nehmen eine verstärkte Wettbewerbsfähigkeit von CHERRY im APAC-Raum wahr.“

Die Cherry SE hat am 22. Oktober 2024 in einer Ad-hoc-Meldung ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 aktualisiert. Damit geht die Gesellschaft nun von einem Konzernumsatz von rund 120 Mio. Euro (zuvor 140 bis 150 Mio. Euro) sowie von einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 3 % (zuvor: 7 % bis 8 %) aus. Auf Basis der vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen für das dritte Quartal impliziert die neue Prognose für das laufende vierte und traditionell saisonal stärkste Quartal einen Konzernumsatz von rund 35,9 Mio. Euro (Vorjahr: 37,9 Mio. Euro) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 11 %. Der neuen Prognose liegt die Annahme zugrunde, dass die Cherry SE ihr im September aufgelegtes Sparprogramm vollumfänglich umsetzt. Demnach sollen bis Jahresende Kosteneinsparungen in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro insbesondere in den Bereichen Marketing, externe Dienstleistungen, IT-Projekte und Workshops erzielt werden. Nicht unmittelbar betriebsnotwendige freie Stellen hat die Gesellschaft derzeit auf Eis gelegt.

Unter https://ir.cherry.de/de/home/publications/ stellt die Cherry SE am 24. Oktober 2024 weitere vorläufige Daten zum Neunmonatszeitraum und zum dritten Quartal zur Verfügung.

Die Gesellschaft wird ihren Bericht zum Neunmonatszeitraum und dritten Quartal am 6. November 2024 unter https://ir.cherry.de/de/home/publications/#interim-reports veröffentlichen.

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.

Weitere Informationen sind online verfügbar unter https://ir.cherry.de/de/

IR-Kontakt

Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de

