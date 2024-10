Der einfachste Weg zum Vermögensaufbau

Vermögensaufbau mit Aktien ist in seiner Grundidee ein ziemlich einfacher Prozess. Stelle dir ein diversifiziertes Depot zusammen. Halte es über alle Höhen und Tiefen hinweg. Und in vielen Jahren wirst du sehen: Ja, aus deinem Geld ist mehr geworden. Das war es eigentlich schon in der Theorie.

In der Praxis ist es natürlich trotzdem etwas komplexer. Welche Strategie soll ich anwenden? Wie groß sollten die Risiken sein, die ich akzeptiere? Wie diversifiziert sollte mein Depot gestaltet sein? Und überhaupt: Wann kaufe ich: regelmäßig oder nur einmal? Detailfragen existieren wirklich allerhand voll.

Heute möchte ich jedoch eines mit dir teilen: Den für mich einfachsten Weg, ein Vermögen aufzubauen. Mit etwas Diversifikation, dem Faktor Zeit und zugleich auch einer gewissen zeitlichen Streuung bei den Investitionen sollte sich das langfristig spielend einfach auszahlen.

Das ist für mich der einfachste Weg beim Vermögensaufbau

Meine Antwort für heute zielt auf die erste in Absatz zwei aufgeworfenen Fragen auf: Welche Strategie man als Investor verwenden sollte. Dabei würde ich eine wählen, die zwei Faktoren überproportional berücksichtigt: Die Sicherheit und den stetigen, langsamen Vermögensaufbau. Im Detail könnten das beispielsweise ETFs sein. Oder auch überaus erfolgreiche, bekannte und sehr sichere Dividendenaktien.

Aber was machen diese speziellen Aktien beim Vermögensaufbau so besonders? Die einfache Antwort: Sie liefern mit einem profitablen Geschäftsmodell und einem steten und beständigen, leichten Wachstum die besten Gründe, warum der Aktienkurs und dein Vermögen leicht steigen sollte. Das Unternehmen wird beständig wertvoller, wenn es in jedem Jahr einen starken Gewinn und freien Cashflow gibt. Der, idealerweise, konsequent auch leicht wächst.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird von Jahr zu Jahr niedriger. Die Dividende vielleicht von Jahr zu Jahr ein kleines bisschen höher. Der Aktienkurs wird mit Sicherheit nicht in jedem Jahr im Gleichschritt steigen. Aber, wie Warren Buffett einst sinngemäß sagte: Steigen die Gewinne und der innere Wert einer Aktie, wird der Kurs langfristig folgen.

Es ist sogar ein Ansatz, der besonders einfach fällt. Mit einem ETF auf den breiten Markt wie dem S&P 500, dem MSCI World oder auch einem All-World-ETF benötigt man lediglich noch einen vertrauenswürdigen Anbieter. Qualitätsaktien sind hingegen häufiger bekannt. Erste Orientierungen bieten börsennotierte Marken, dessen Produkte man selbst jeden Tag benutzt. Damit und einem Quäntchen Analyse kann man sich ein Depot bereits aufbauen.

Warum der Ansatz so „unbeliebt“ ist

Auch wenn du den einfachsten Weg für den Vermögensaufbau jetzt kennst: Ich bin mir sicher, dass trotzdem viele Investoren ihm nicht folgen werden. Es erfordert schließlich Zeit und Geduld. Sowie ein eher langsames und beständiges Wachstum über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg. Sogar Warren Buffett äußerte einst, dass kaum jemand ihm folge, weil die Wenigsten nicht langsam reich werden wollten.

Jetzt bist du daher am Zug: Willst du wirklich einfach und möglichst sicher ein Vermögen aufbauen? Dann kennst du jetzt den Weg. Oder willst du kurzfristig zocken? Dann solltest du andere Sachen machen. Aber dich hinterher nicht beschweren, wenn die Ergebnisse auch mal mit hohen Verlusten einhergehen.

Der Artikel Der einfachste Weg zum Vermögensaufbau ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Aktienwelt360 2024