GNW-Adhoc: iTeos Therapeutics präsentiert auf dem Immunonkologie-Kongress der ESMO präklinische und translationale Daten sowie Daten aus der klinischen Phase-II-Studie A2A-005 zu Inupadenant bei NSCLC in der Zweitlinie

^WATERTOWN, Massachusetts und GOSSELIES, Belgien, Oct. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)

-- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS) (?iTeos"), ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von Immunonkologie-Therapeutika für Patienten Pionierarbeit leistet, hat heute bekanntgegeben, dass präklinische, translationale und klinische Daten zu Inupadenant auf dem European Society for Medical Oncology Immuno-Oncology (ESMO-IO) Congress 2024 vorgestellt werden, der vom 11. bis 13. Dezember 2024 in Genf, Schweiz, stattfindet. Die klinischen und translationalen Daten aus dem Dosiseskalationsteil von A2A-005, der Phase-II-Studie zur Bewertung von Inupadenant und einer auf einer Platin-Doublette basierenden Chemotherapie bei Patienten mit metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) nach einer Immuntherapie, werden in Form von Kurzvorträgen präsentiert. Die präklinischen Daten zu Inupadenant werden in der Postersitzung vorgestellt. Einzelheiten zu den mündlichen Kurzvorträgen Titel: The A2AR Antagonist Inupadenant Promotes Humoral Responses in Patients (Der A2AR-Antagonist Inupadenant fördert humorale Reaktionen bei Patienten) Abstract-Nummer: 174MO Titel der Sitzung: Kurzvortragssitzung 1 Datum / Uhrzeit: 12. Dezember 2024 um 9:24 Uhr MESZ Titel: Inupadenant Combined with Chemotherapy in Patients with Non-Squamous NSCLC Progressing On or After Immune Checkpoint Inhibitor Therapy: Results from Dose-Finding Part of the A2A-005 Trial (Inupadenant in Kombination mit Chemotherapie bei Patienten mit nicht-squamösem NSCLC, deren Erkrankung im Rahmen oder nach einer Immun-Checkpoint-Inhibitor-Therapie fortschreitet: Ergebnisse des Dosisfindungsteils der Studie A2A-005) Abstract-Nummer: 120MO Titel der Sitzung: Kurzvortragssitzung 2 Datum / Uhrzeit: 12. Dezember 2024 um 14:55 Uhr MESZ Einzelheiten zur Posterpräsentation Titel: The A2AR Antagonist Inupadenant Promotes Humoral Responses in Preclinical Models (Der A2AR-Antagonist Inupadenant fördert humorale Reaktionen in präklinischen Modellen) Abstract-Nummer: 48P Titel der Sitzung: Postervorstellungssitzung Datum / Uhrzeit: 12. Dezember 2024 um 12:30 Uhr MESZ Die ESMO-IO weist darauf hin, dass alle regulären Abstracts am Donnerstag, 5. Dezember 2024, um 00:05 Uhr MESZ auf der Website der ESMO-IO veröffentlicht werden. Über iTeos Therapeutics, Inc. iTeos Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet. iTeos Therapeutics nutzt sein tiefes Verständnis der Tumorimmunologie und der immunsuppressiven Signalwege, um neuartige Produktkandidaten zu entwickeln, die das Potenzial haben, die Immunantwort gegen Krebs wiederherzustellen. Die innovative Pipeline des Unternehmens umfasst drei Programme in der klinischen Phase, die auf neuartige, validierte immunsuppressive Signalwege abzielen, die mit optimierten pharmakologischen Eigenschaften für verbesserte klinische Ergebnisse entwickelt wurden, darunter die TIGIT/CD226-Achse und der Adenosin- Weg. iTeos Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Watertown, MA, und ein Forschungszentrum in Gosselies, Belgien. Über Inupadenant (EOS-850) Inupadenant ist ein niedermolekularer Antagonist der nächsten Generation, der auf den Adenosin-A(2A)-Rezeptor (A(2A)R) abzielt, den primären Rezeptor auf Immunzellen, dessen Aktivierung durch Adenosin die angeborenen und adaptiven Immunzellreaktionen unterdrückt, was zu einer Hemmung der Antitumorreaktionen führt. Optimiert auf Potenz, hohe Selektivität von A(2A)R und Aktivität bei hohen Adenosin-Konzentrationen in soliden Tumoren, ist Inupadenant mit seinem unüberwindbaren Profil zur Hemmung des ATP-Adenosin-Wegs einzigartig und hat das Potenzial für eine verstärkte Antitumor-Aktivität im Vergleich zu anderen A(2A)R-Antagonisten in der klinischen Entwicklung. Der therapeutische Kandidat befindet sich in der Phase-II-Entwicklung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Anlegerkontakt: Carl Mauch iTeos Therapeutics, Inc. carl.mauch@iteostherapeutics.com Medienkontakt: media@iteostherapeutics.com