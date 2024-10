Wochenausblick: Anleger erwarten Datenflut und Neues von Apple.

Der DAX® gab im Vergleich zur Vorwoche rund ein Prozent nach. Sartorius und die Rückversicherer waren dafür maßgeblich verantwortlich. In der kommenden Woche prasseln eine Flut von Unternehmenszahlen, darunter 5 der Mag7-Unternehmen, sowie wichtige Wirschafts- und Inflationszahlen auf die Anleger ein. Dabei ist es durchaus möglich, dass der DAX® den nötigen Impuls bekommt, um aus dem kurzfristigen Seitwärtstrend auszubrechen.

In der zurückliegenden Woche waren an den Anleihemärkte teils größere Bewegungen zu beobachten. Vor allem langlaufende Staatspapiere kamen zum Wochenauftakt deutlich unter Druck. Im Wochenverlauf konnten sie jedoch einen Teil der anfänglichen Verluste wieder ausbügeln. Bei Kurzläufern fielen die Ausschläge etwas geringer aus. Die Rendite 2- bis 10-jähriger Staatspapiere setzte sich dennoch oberhalb der 4%-Prozentmarke fest. Die Rendite vergleichbarer Bundesanleihen rentierten zum Wochenschluss zwischen 2,13 und 2,28 Prozent. Der Goldpreis bestätigte den Ausbruch über die Marke von 2.700 USD und pendelte in den zurückliegenden Tagen in einer engen Range um 2.730 USD. Der Silberpreis zeigte sich derweil sehr volatil. Nach einem Anstieg auf knapp 35 USD gab er bis zum Wochenschluss auf 33,50 USD nach. Der Ölpreis holte einen Teil der Vorwochenverluste wieder auf. Um eine nachhaltige Wende nach oben einzuleiten muss die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil jedoch die Marke von 76,60 USD überwinden.

Unternehmen im Fokus

In der kommenden Woche gewinnt die Berichtssaison weiter an Fahrt. Aus Europa melden unter anderem BASF, BNP Paribas, BP, Deutsche Lufthansa, Kion, Linde, Philips, Scout24, UBS, VW und Wacker Chemie Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. In den USA öffnen unter anderem Alphabet, Amazon, AMD, Apple, eBay, Eli Lilly, ExxonMobil, GE Healhcare, McDonalds, Meta Platforms, Microsoft, PayPal, Qualcomm und Uber die Bücher zum abgelaufenen Quartal. Apple wird Meldungen zufolge kommende Woche eine Reihe neuer Produkt und möglicherweise auch Software-Updates präsentieren.

Wichtige Termine

MONDAY OCTOBER 28, 2024

ECB Vice President de Guindos speaks

TUESDAY OCTOBER 29, 2024

Germany-GfK consumer confidence

United States-Consumer confidence

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

WEDNESDAY OCTOBER 30, 2024

Spain-Inflation Prelim

Germany-Unemployment

Zone-Sentiment

United States-ADP

United States-GDP Advance

ECB board member Schnabel

THURSDAY OCTOBER 31, 2024

China (Mainland)-Non-Mfg PMI

China (Mainland)-PMI Manuf

BOJ concludes policy meeting, announces decision

Germany-Retail Sales

France-Inflation Prelim

Austria-flash inflation

EuroZone-flash inflation

Euro Zone-Unemployment

United States-Jobless

EZB Consolidated Banking Data Statistics (CBD2)

FRIDAY NOVEMBER 1, 2024

China (Mainland)-PMI

United States-Employment

United States-ISM

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.490/19.550/19.600/19.666/19.808 Punkte Unterstützungsmarken: 19.073/19.171/19.343 Punkte Der DAX® steckt in der Bandbreite zwischen 19.343 Punkten und 19.550 Punkten fest. Der kurzfristige MACD-Indikator ist aktuell als neutral zu bewerten. Eine signifikante Bewegung nach oben oder unten deutet sich frühestens bei einem Ausbruch aus der Range an. Auf der Oberseite würde sich Potenzial bis zum Allzeithoch und im weiteren Verlauf bis 19.808 Punkte eröffnen. Taucht der Index unter 19.343 Punkte droht ein Rücksetzer bis 19.171 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 19.09.2024 – 25.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 26.10.2019 –25.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 97,33* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 87,45** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 98,36*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.10.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,93* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,73 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,62* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,08* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.10.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.