Chartzeit Wochenausgabe vom 27.10.2024 Die Quartalssaison läuft solide - US-Wahl wirft ihre Schatten voraus onvista · 27.10.2024

Vor allem Tesla kann mit starken Zahlen zum dritten Quartal punkten - der Aktie könnte nun ein größerer Ausbruch bevor stehen. Was an den Märkten in der vergangenen Woche sonst noch wichtig war.

Quelle: Yellow Plane/Shutterstock.com

Die Aktienmärkte entwickelten sich in dieser Woche uneinheitlich und hatten mit erneuten Sorgen über Zinssenkungen zu kämpfen, da die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen und der US-Dollar stiegen. Der Markt kämpfte aber auch mit einer größeren Anzahl von Quartalsberichten. Der Nasdaq ist der einzige Index, der einen (kleinen) Wochengewinn vorweisen kann, während der Dax und der S&P 500 rund ein Prozent verloren und der Russel 2000 sowie der Dow Jones auf Verluste von knapp drei Prozent blicken (Chart unten). Weiterlesen mit Plus-AbonnementNoch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Premium-Artikel lesen

