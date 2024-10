Passive Indexfonds erfreuen sich großer Beliebtheit; dabei hat gerade der so beliebte MSCI World Schwächen in Sachen Risikostreuung. Und: Aktive Fonds sind besser als ihr Ruf.

ETFs ("Exchange traded Funds") sind auf dem Vormarsch. Seitdem die ersten börsengehandelten Fonds in den neunziger Jahren gelistet wurden, haben sie einen unglaublichen Zustrom erfahren. Mittlerweile sind 13 Billionen Dollar in ETFs investiert. Aktive Fonds hingegen verlieren in der Gesamtheit betrachtet Mittel.