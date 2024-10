ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Knaus Tabbert auf 'Hold' - Ziel mehr als halbiert

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Knaus Tabbert von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 54 auf 26 Euro mehr als halbiert. Die Anpassung des Umsatzziels resultiere aus Preisdruck beim Spezialisten für Reisemobile und Wohnwagen, schrieb Analystin Martha Ford in ihrem am Sonntag veröffentlichten Kommentar. Die Händler bauten ihre Bestände ab - ein Trend, der sich auch 2025 fortsetzen dürfte. Ihre Finanzierungskosten seien zu hoch./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / 13:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2024 / 20:00 / ET

