Bitcoin steigt vor US-Wahl über 71.000 Dollar – Ether auch gefragt

Mit über 71.500 Dollar kostet eine Bitcoin (USD)-Einheit so viel wie seit Anfang Juni nicht mehr. Erstmals seit Ende Juli notiert der Bitcoin auch wieder über der psychologisch wichtigen Marke von 70.000 Dollar. Für das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset Ether (USD) geht es im Windschatten der Bitcoin-Rallye um rund vier Prozent aufwärts auf zwischenzeitlich über 2.600 Dollar.

Neues Bitcoin-Rekordhoch denkbar – Anleger positionieren sich vor US-Präsidentschaftswahl

Die Anleger befinden sich zurück im Gipfelfieber. Ein frisches Bitcoin-Rekordhoch liegt damit in der Luft.

Entscheidender Katalysator für den anziehenden Risikoappetit ist die zunehmende Hoffnung auf eine Rückkehr Trumps in das Weiße Haus und die damit verbundene Aussicht auf einen in Zukunft kryptofreundlichen US-Präsidenten.