Friedrich Vorwerk: Deutschland errichtet ein 9.040 Kilometer langes Wasserstoffkernnetz und der Investitionsschub in Stromautobahnen startet erst!

Friedrich Vorwerk baut Stromautobahnen sowie Wasserstoffpipelines und adressiert ein Investitionsvolumen von 610 Mrd. Euro bis 2035 in Deutschland. Die Investitionen in Trassen für die Stromübertragung über hunderte Kilometer beginnen erst und große Projekte wie WindaderWest, Korridor B sowie der RheinMainLink bieten ein Auftragspotenzial. Neue Aufträge erhofft sich Friedrich Vorwerk auch vom 9.040 Kilometer langen Wasserstoffkernnetz in Deutschland.