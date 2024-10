TUI erreicht wichtige Hürde

Die Aktie von TUI stößt an die 8-Euro-Marke – dem Jahreshoch von 2023. Aufwind bekam der Touristikkonzern durch das im September veröffentlichte Buchungs-Update. Demnach war der zurückliegende Sommer trotz der allgemeinen Konsumflaute stark gebucht und die Buchungsstände für das Winterprogramm lagen trotz erneut gestiegener Preise ebenfalls deutlich über dem Vorjahresniveau. Unterstützung kam zudem vom deutlichen Ölpreisrückgang in den zurückliegenden Wochen.

Rund 87 Prozent des Umsatzes generierte TUI in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2023/24 (endete im September) im Bereich Markets & Airlines und damit mit dem Verkauf von Reisen. Der Rest verteilte sich auf die Segmente Hotels & Ressorts, Kreuzfahrten und TUI Musements. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management ein Umsatzplus von rund zehn Prozent und eine Steigerung des EBIT um mindestens 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 lagen die Daten bereits über Plan. Im Juni meldete der drittgrößte Reiseanbieter der DACH-Region, FTI, Insolvenz an. Dies könnte das Geschäft von TUI zusätzlich beflügelt haben.

TUI hat ohnehin bereits auf Wachstumskurs umgeschaltet. So soll das Hotel-Portfolio mittelfristig von 424 auf 600 Hotels erweitert werden. Zudem richtet sich der Fokus verstärkt auf den Verkauf von zusätzlichen Dienstleistung in den Ziel-Destinationen. Durch Sponsoring von Sportveranstaltungen und buchbaren Sportpaketen soll dieses Segment weiter ausgebaut werden. Im Juni wurde „Mein Schiff 7“ getauft. Zwei weitere Schiffe dieser Serie sind in Bau und sollen voraussichtlich 2025 beziehungsweise 2026 die ersten Passagiere an Bord begrüßen.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,4 (Quelle: Refinitiv) ist die Aktie zwar moderat bewertet. Schlechte Nachrichten bei der Vorlage der Geschäftszahlen Mitte Dezember oder eine Ausweitung der geopolitischen Spannungen könnten die Aktie dennoch unter Druck setzen.

Chart: TUI Widerstandsmarken: 8,00/8,25/8,60 EUR Unterstützungsmarken: 6,59/7,00 EUR Die Aktie von TUI bildet seit Herbst 2019 einen Abwärtstrend. Im Oktober 2023 ging es bis auf EUR 4,50 nach unten. In einer ersten Aufwärtswelle von Oktober 2023 bis Dezember 2023 stieg die Aktie auf knapp EUR 7,50. Im weiteren Verlauf pendelte das Papier zunächst seitwärts ehe es kurzzeitig bei rund EUR 8 ein neues Hoch stieg. Ausgerechnet während der diesjährigen Sommersaison zogen bei TUI (dunkle) Wolken auf und der MDAX®-Wert kippte Anfang August bis EUR 5,25 nach unten. In einer V-Formation ging es anschließend jedoch steil bergauf. Anfang Oktober gelang im zweiten Anlauf endgültig der Ausbruch über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Aktuell klopft die Aktie bei rund EUR 8 an das Aprilhoch. Ein Tick höher verläuft zudem die langfristige Abwärtstrendlinie. Der Ausbruch über diese Marken dürfte nicht so einfach werden. Gelingt es, diese Zone zu überwinden, ist der Weg aus technischer Sicht frei bis EUR 8,60 (Oberkante des Aufwärtstrendkanals) und im weiteren Verlauf bis EUR 11,50 (Jahreshoch von 2023). Unterstützung findet das Papier bei EUR 7,00. TUI in Euro; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 08.07.2023–29.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de TUI in Euro; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 30.10.2019–29.10.2024; Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Turbo Open-Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der TUI-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Tradingmöglichkeiten

Faktor Optionsscheine Long auf TUI für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag TUI HC65YN 7,47 5,221338 5,874005 3 Open End TUI HC9K75 8,66 6,265434 7,048613 5 Open End TUI HD70WD 10,28 6,852737 7,538011 8 Open End TUI HD9W5B 11,44 7,119694 7,618073 11 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.10.2024; 16:00 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf TUI für eine Spekulation auf einen Rückgang der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag TUI HD58GK 10,88 10,440101 9,787595 -3 Open End TUI HD6AK2 7,76 9,396005 8,613318 -5 Open End TUI HD76DA 2,83 8,808701 8,123384 -8 Open End TUI HD9Q5J 5,17 8,612933 8,06515 -10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.10.2024; 16:00 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der TUI finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!