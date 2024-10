Aktien New York Schluss: Verluste vor allem an der Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch mit neuem Schwung schwer getan. Zeitweise schafften es zumindest die Standardwerte ins Plus, doch letztlich standen für die wichtigsten Indizes durch die Bank Verluste auf der Kurstafel. Besonders groß waren diese unter den Technologiewerten an der Nasdaq, wo nachgebende Chipwerte den starken Zahlen des Internetriesen Alphabet gegenüber standen.

Nach einem Spitzenplus von einem halben Prozent ging der Dow Jones Industrial 0,22 Prozent tiefer bei 42.141,54 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,33 Prozent auf 5813,67 Punkte. Den Nasdaq 100 hatte die Hoffnung auf Alphabet am Vortag gestützt, er gab nun um 0,79 Prozent auf 20.387,70 Zähler nach.

Konjunkturdaten fielen gemischt aus und konnten die New Yorker Börsen letztlich nicht antreiben. So hat die US-Wirtschaft in den Sommermonaten etwas an Tempo eingebüßt. Job-Daten des Dienstleisters ADP, dem zufolge deutlich mehr Stellen geschaffen wurden als erwartet, zeichneten aber ein robustes Bild für den Arbeitsmarkt, zu dem es am Freitag den offiziellen Bericht geben wird. Mit dem Abwägen der Erkenntnisse taten sich die Anleger auch im Hinblick auf die Geldpolitik weiter schwer./tih/he