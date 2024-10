Die meistgehandelten Produkte: Alphabet überzeugt deutlich!

Heute startete der deutsche Leitindex mit Verlusten in den Morgen. Die deutschen Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten wurden veröffentlicht. Der DAX® entfernt sich weiter von der 19.500 Punkte Marke und folgt dem Trend von gestern Nachmittag. Gestern konnte der DAX® knapp bis an sein Allzeithoch steigen, verlor dann aber über den Tag seine Gewinne wieder und schloss im Minus. Im Blickpunkt der Anleger stehen heute Call-Optionsscheine auf Alphabet.

Der US Tech-Riese hat gestern nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht. Demnach konnte das Unternehmen stark überzeugen. Mit einem Umsatz von 88,3 Milliarden USD konnte Alphabet die Schätzungen der Analysten übetreffen. Das Cloud-Wachstum zog deutlich an. Dort legte der Umsatz um 35 Prozent zu. Auch die teuren Investitionen im eigenen KI-Geschäft fangen langsam an, sich auszuzahlen. Die Anleger waren begeistert von diesen Nachrichten und die Aktie von Alphabet sprang nach oben. Das selbe Bild zeichnete sich auch bei einem weiteren US Tech-Riesen, Meta. Dort gehören ebenfalls Call-Optionsscheine zu den meisteghandelten Produkten am heutigen Morgen. Obwohl Meta die Quartalszahlen heute erst veröffentlichen wird, sind die Anleger schon gespannt und optimistisch gestimmt. Da die Vergangenheit gezeigt hat, dass die Aktie des Tech-Riesen nach den Veröffentlichungen der Quartalszahlen auch gerne mal im zweistelligen Bereich herumspringt, ist heute nachbörslich möglicherweise noch mit einem kleinen Feuerwerk zu rechnen. Zudem ist Meta vor wenigen Tagen eine Partnerschaft mit Reuters eingegangen. Das Unternehmen will damit tagesaktuelle Informationen in seinen KI-Chatbot einbinden.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD8ENQ 1,21 19375,00 Punkte 19283,55 Punkte 172,16 Open End Advanced Micro Devices Inc. Call HD8Q7T 1,08 151,295 USD 141,13 USD 13,08 Open End DAX® Put HD186P 4,33 19371,00 Punkte 19780,07 Punkte 49,59 Open End Volkswagen AG Put HD7NAP 1,10 90,68 EUR 101,39 EUR 8,27 Open End DAX® Call HD8ENP 1,33 19375,00 Punkte 19273,52 Punkte 140,97 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.10.2024; 10:18 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Alphabet Inc. Call HC7L7C 1,08 180,65 USD 200,00 USD 15,92 18.06.2025 Volkswagen AG Put HC30KQ 1,00 90,68 EUR 100,00 EUR 6,99 18.12.2024 Alphabet Inc. Call HD5QUQ 2,25 180,65 USD 165,00 USD 10,83 19.03.2025 Meta Platforms Inc. Call HD5QW2 3,49 604,11 USD 620,00 USD 19,13 15.01.2025 Meta Platforms Inc. Call HD5QWT 13,14 604,11 USD 500,00 USD 4,53 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.10.2024; 10:26 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short HC73RJ 0,46 19376,10 Punkte 21426,24 Punkte -10 Open End DAX® Long HC2RHW 1,12 19372,50 Punkte 18507,47 Punkte 20 Open End E.ON SE Long HC4MV3 14,24 126,475 EUR 8,49 EUR 3 Open End DAX® Long HD1GPF 0,98 19372,50 Punkte 18702,27 Punkte 25 Open End DAX® Short HD6YSU 0,41 19376,10 Punkte 20257,45 Punkte -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.10.2024; 10:35 Uhr;

