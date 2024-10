GNW-Adhoc: eGain kündigt bahnbrechende Innovationen seiner KI-Wissensplattform auf der Solve 24 an

^CHICAGO, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN (http://www.nasdaq.com/symbol/egan)), die KI-Wissensplattform für den Kundenservice, kündigte auf der Solve 24-Konferenz (https://www.egain.com/Solve/) in Chicago wichtige Produktinnovationen an. Laut Gartner werden bis 2025 100 % der Projekte mit generativer KI - darunter virtuelle Kundenberater und Agentenassistenten -, die nicht mit modernen Wissensmanagementsystemen verbunden sind, ihre Ziele in Bezug auf Kundenerfahrung und Kostensenkung nicht erreichen.

Der eGain AI Agent(TM) führt Gespräche mit Kunden, versteht deren Absichten, leitet

sie zu individuellen Antworten und erklärt seinen Ansatz - das fördert Vertrauen und Kundenzufriedenheit. Er integriert Sprachmodelle und fallbasierte Logik und greift dabei auf verlässliche Inhalte im eGain Knowledge Hub zu. Die eGain

Knowledge Transformers(TM), eine Sammlung von Microtask-Transformern, ermöglichen

es Wissensexperten, vertrauenswürdige Inhalte zehnmal schneller zu erstellen. Inhalte werden in großem Umfang sowohl von KI als auch von Experten erstellt und kuratiert. Sie stammen von Zielwebsites, SharePoint-Repositories, PDF-Speichern und CRM-Systemen. Zu einem Preis von 25 Cent pro Interaktion wird der KI-Agent im Januar 2025 für die Allgemeinheit verfügbar sein. Das Unternehmen bietet derzeit Beta-Tests an. Über eGain Der eGain Knowledge Hub trägt dazu bei, die Kundenerfahrung zu verbessern und Kosten zu senken, indem vertrauenswürdige Antworten für den Kundenservice geliefert werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com (https://www.egain.com/). Medienkontakt Press@egain.com 408 636 4514 eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. °