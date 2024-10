GNW-Adhoc: TRYX bringt PANORAMA in der EU auf den Markt: Der erste Wasserkühler der Welt mit gekrümmtem Bildschirm

^SHANGHAI, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wir freuen uns, die europäische

Markteinführung des weltweit ersten Wasserkühlers mit gebogenem Bildschirm, den TRYX PANORAMA, bekannt zu geben. Nach einem erfolgreichen Debüt auf der Computex und langem Warten können sich europäische PC-Enthusiasten endlich an der Revolution beteiligen, denn die Vorbestellungen starten am 28. Oktober 2024. Produktpalette für Europa Die europäische Version des TRYX PANORAMA wird in drei Größen - 240 mm, 280 mm und 360 mm - sowohl in der ARGB- als auch in der Performance-Version erhältlich sein, mit den Farboptionen Schwarz und Weiß. Funktionen und Spezifikationen Als erstes Spitzenmodell unter den TRYX-Wasserkühlern hat der PANORAMA auf der Computex weltweit Wellen geschlagen und die Aufmerksamkeit von PC-DIY- Enthusiasten auf der ganzen Welt auf sich gezogen. Dieser Kühler zeichnet sich nicht nur durch sein einzigartiges Design, sondern auch durch seine überlegene Kühltechnologie aus. Hier ein genauerer Blick auf das, was PANORAMA so außergewöhnlich macht: * 6,5-Zoll-AMOLED-Display in L-Form: Mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und einer 2K-Auflösung bietet der Bildschirm volle Sicht aus verschiedenen Blickwinkeln. * Asetek-Kühllösung der 8. Generation: Zur Verbesserung der thermischen Leistung ist die Asetek-Lösung mit einem dickeren 30-mm-Radiator gepaart, der im Vergleich zu früheren Asetek-Generationen eine um 2 °C verbesserte Kühlung bei einer Last von 100 W bietet. * Fortschrittliches Kühlkonzept: Hochdichte Rippen, Mikro-Wasserkanäle und ein geringer Wasserwiderstand ermöglichen eine schnellere und effizientere Wärmeableitung. Die Schläuche des PANORAMA sind 40 % dicker als frühere Asetek-Generationen, was das Wasservolumen erhöht und die Durchflussrate verbessert. * Kompatibilität: Unterstützt die neueste Intel 15th Gen LGA 1851 ?Arrow Lake" und ist auch kompatibel mit Intel LGA 1700/1200/115X und AMD AM4/AM5 Steckplätzen. * Vorinstallierte ROTA Pro-Lüfter (nicht ARGB): Ausgestattet mit LCP-Lamellen und einem dreiphasigen, sechspoligen Motor, liefern diese Lüfter einen starken Luftstrom bei minimaler Geräuschentwicklung. * Die exklusive KANALI-Software bietet volle Kontrolle über jeden Aspekt des Kühlers, einschließlich der Unterstützung von Split-Screen-Funktionen. Benutzer können außerdem aus bis zu acht voreingestellten 3D-Inhaltsoptionen wählen, um die beeindruckendsten 3D-Visualisierungen direkt auf ihrem Desktop zu erhalten. Preisgestaltung Die komplette PANORAMA-Serie kann ab dem 28. Oktober 2024 vorbestellt werden, die Preise sind wie folgt: * PANORAMA 360mm ARGB: 379,99 EUR * PANORAMA 360mm: 369,99 EUR * PANORAMA 280mm ARGB: 359,99 EUR * PANORAMA 280mm: 349,99 EUR * PANORAMA 240mm ARGB: 339,99 EUR * PANORAMA 240mm: 329,99 EUR * ROTA PRO 120mm Hochleistungsventilator: 24,99 EUR * ROTA PRO 140mm Hochleistungsventilator: 26,99 EUR Mit PANORAMA erweitert TRYX erneut die Grenzen der Kreativität und Innovation auf dem PC-Markt. Bleiben Sie dran, während wir weitere innovative Produkte zum Leben erwecken und der DIY-Community neue Impulse geben. Über TRYX TRYX wurde 2023 von einer engagierten Gruppe von Technik- und Gaming-PC- Enthusiasten gegründet, die fest daran glauben, dass auch im Zeitalter der KI Fantasie und Kreativität unersetzliche Eigenschaften des menschlichen Ausdrucks bleiben. TRYX hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Einzelnen mehr Möglichkeiten zu geben, damit Gamer ihre eigene Identität entwickeln können. Kontakt: Lucius Liu, Global PR - TRYX Technology Inc. Email: lucius_liu@tryxzone.com (mailto:lucius_liu@tryxzone.com) Kontakt: Cedric Pineau, EU-Vertriebs- und Marketingdirektor Email: cedric_pineau@tryxzone.com (mailto:cedric_pineau@tryxzone.com) Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ef6f1510-998b-47cc-9752- f6c10503507f https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49a887ab-9eab-47fb-b31e- bce50408e296 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d419dcd5-6fcb-4a2a-866c- d3893e3a9727 °