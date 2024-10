Kurs verdoppelt, Kapital verachtfacht: Kennst du schon die exponentielle Macht der Aktienanlage?

Da du gerade beginnst diesen Artikel zu lesen, gehe ich einmal davon aus, dass ein gewisses Interesse für die Aktienanlage vorhanden ist oder du bereits zum Investor geworden bist. In letzterem Fall hast du vermutlich auch schon den einen oder anderen Kursgewinn erzielen können.

Eventuell war sogar eine Aktie dabei, die sich im Kurs verdoppelt hat. Sehr häufig führt dieser tolle lineare Anstieg dann aber dazu, dass nicht wenige Anleger daran denken jetzt Gewinne mitzunehmen. Denn wer beispielsweise die Hälfte der besagten Position verkauft, hätte schließlich seinen gesamten Einsatz wieder sicher auf dem Konto.

Bevor auch du auf die Idee kommst, doch einfach einmal etwas vom Buchgewinn zu realisieren, möchte ich dir heute ein wichtiges Merkmal der Aktienanlage vorstellen, von dem viele wahrscheinlich noch nie etwas gehört haben. Und zwar, dass sich Aktienkursanstiege über längere Zeiträume hinweg exponentiell entwickeln.

Wie ist das zu verstehen?

Zunächst sollten wir uns damit befassen, was unter einer exponentiellen Entwicklung überhaupt zu verstehen ist. Dazu gibt es diese interessante Geschichte von dem Reiskorn auf einem Schachbrett. Diese spielt im vierten Jahrhundert n. Chr. und kann uns zu diesem Thema anschaulich Auskunft geben.

Im Grunde geht es hier darum, dass ein indischer Herrscher aus Dankbarkeit einem Brahmanen einen freien Wunsch gewährte. Der Brahmane wünschte sich daraufhin ein Reiskorn auf das erste Feld eines Schachbretts zu legen und danach auf jedem darauffolgenden Feld die doppelte Anzahl zu platzieren.

Also auf dem zweiten Feld zwei, dem dritten Feld vier und auf dem vierten Feld acht Reiskörner. Die Menge an Reiskörnern, welche sich für das letzte bzw. 64. Feld errechnen würde, erbat sich der Brahmane dabei als seine Belohnung.

Du kannst jetzt gerne damit beginnen, selbst einmal nachzurechnen. Ich möchte an dieser Stelle aber abkürzen und dir mitteilen, dass dazu damals mehr Reis erforderlich gewesen wäre als auf der Welt vorhanden war. Eben, weil sich die Anzahl der Reiskörner hier exponentiell entwickelt hätte.

Auch bei Aktien gibt es eine exponentielle Komponente

Aber was hat dies alles mit der Aktienanlage zu tun, wirst du dich jetzt sicher fragen? Nun, um dies herauszufinden, sollten wir uns am besten einmal den langfristigen Kursverlauf einer erfolgreichen Aktie etwas genauer betrachten.

Wenn wir hier nämlich einfach einen Wert weit in der Vergangenheit als Ausgangspunkt wählen, ist leicht festzustellen, dass sich diese Aktie ausgehend davon bis heute auch immer wieder im Kurs verdoppelt hat. Genau wie unser Reiskorn auf dem Schachbrett.

Auch bei einem langfristigen Aktienkursanstieg gibt es also eine exponentielle Komponente. Und ich finde, die ungeheure Macht, welche dort dahinter steckt, sollte man sich als Investor durchaus zunutze machen. Dies geht allerdings nur, wenn man nach der ersten Kursverdopplung nicht verkauft, sondern in Ruhe weitere Verdopplungen abwartet.

Rechnen wir einmal nach

Diese exponentielle Macht, die in der Aktienanlage steckt, möchte ich dir jetzt natürlich auch noch eindrucksvoll verdeutlichen. Lassen wir also Zahlen sprechen und rechnen bei einer Aktie einfach einmal nach, wie sich eine längere Haltedauer hier ausgewirkt hätte.

Sehr gut geeignet sind dafür zum Beispiel die Papiere der bekannten Fast-Food-Kette McDonald’s (WKN: 856958). Gehen wir also zurück in das Jahr 2011, wo du die Aktie des Konzerns am 04.02. für genau 74,05 US-Dollar hättest erwerben können.

Blicken wir auf das aktuelle Niveau der McDonald’s-Aktie von 296,37 US-Dollar (25.10.2024), so lässt sich ablesen, dass sich in Bezug auf deinen Einstiegswert der Kurs bis jetzt bereits zweimal verdoppelt hätte. Bei einer Investition von 10.000 US-Dollar wäre deine Position bis heute also auf einen Gesamtwert von 40.000 US-Dollar angestiegen.

Das alleine ist sicherlich schon fantastisch. Hat sich das eingesetzte Kapital damit doch glatt vervierfacht. Doch ist dir eigentlich bewusst, dass sich die einstige Investitionssumme bei der nächsten Verdopplung der McDonald’s-Papiere dann schon verachtfachen würde? Also ich finde dies absolut bemerkenswert.

Ich hoffe, dass ich dir damit das Thema exponentielle Komponente bei der Aktienanlage tatsächlich etwas näherbringen konnte. Übrigens, wenn du dich schon am 11.09.2006 für 37,12 US-Dollar je Aktie an McDonald’s beteiligt hättest, könntest du dich heute bereits über eine Verachtfachung deines eingesetzten Kapitals freuen. (Beide Beispiele wurden bewusst ausgewählt und sollen ausschließlich der Veranschaulichung von exponentiellem Wachstum dienen)

Andre Kulpa besitzt Aktien von McDonald's. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

