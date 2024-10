ROUNDUP: Visa steigert Umsatz und Gewinn zweistellig - Aktie auf Rekordhoch

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Kreditkarten-Konzern Visa hat im vergangenen Geschäftsjahr stark von der Konsum- und Reiselust profitiert. Dank eines starken Schlussquartals fiel das Wachstum in den zwölf Monaten bis Ende September zweistellig aus. Der Umsatz sei um zehn Prozent auf fast 36 Milliarden Dollar (33,2 Mrd Euro) nach oben geklettert, teilte das im Dow Jones notierte Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in San Francisco mit.

Beim Gewinn verzeichnete Visa einen Anstieg um 14 Prozent auf 19,7 Milliarden Dollar. Das Ergebnis fiel damit etwas besser aus, als Experten erwartet hatten. Im laufenden Geschäftsjahr 2024/25 peilt Visa erneut ein starkes Wachstum beim Umsatz und Gewinn an. Trotz der positiven Aussichten plant der Konzern einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge einen Stellenabbau.

An der Börse sorgten die Zahlen am Mittwoch für Kursgewinne. Im frühen Handel kletterte das Papier um bis zu knapp fünf Prozent auf ein Rekordhoch von knapp 296 Dollar. Das Niveau konnten die Visa-Anteile nicht ganz halten. Zuletzt stand noch ein Plus von rund drei Prozent auf 291 Dollar auf der Kurstafel.

Bei dem Papier ist nach einem lang anhaltenden Höhenflug in diesem Jahr etwas die Luft raus. Seit Ende 2023 legte der Kurs lediglich um zwölf Prozent zu und hinkt damit dem Dow Jones etwas hinterher. In den zehn Jahren davor stieg die Aktie allerdings um fast 400 Prozent und damit deutlich stärker als die meisten anderen Standardwerte.

Mit einem Börsenwert von etwas mehr als 590 Milliarden Dollar liegt Visa in der Reihenfolge der wertvollsten US-Unternehmen auf Rang 13 und damit nur knapp hinter der deutlich größeren US-Bank JPMorgan ./zb/he