Trading-Chance Fresenius: Toppbildung steht kurz vor der Vollendung

Die Quartalszahlen des Krankenhaus- und Healthcare-Konzerns Fresenius stehen nächste Woche an. Im Vorfeld wurde versucht, die Aktie aus ihrer wochenlagen Seitwärtsrange hinaus auf neue Jahreshochs zu tragen. Doch das ging schief ... und könnte jetzt ins Gegenteil umschlagen. Eine Trading-Chance Short.

Wenn eine Aktie eher teuer bewertet ist, ist die Marktstimmung ein entscheidender Faktor, um einen Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten. Es sei denn, es stehen neue Fakten im Raum, die eine hohe Bewertung, basierend auf einem massiven Kursanstieg, nachträglich unterfüttern würden. Derzeit wären wirklich überzeugend deutlich über den Prognosen liegende Quartalsergebnisse bei Fresenius aber eher überraschend, dazu passt das konjunkturelle Umfeld nicht recht. Und die Marktstimmung gerät gerade erheblich ins Wanken.

Hier hat sich Enttäuschungspotenzial aufgebaut

Krankenhäuser, Healthcare-Services und Medizintechnik: Das war vor nicht allzu langer Zeit durchweg eine perfekte Basis für steigende Margen und Gewinne. Jetzt ist der Wind aber rauer geworden. Und trotzdem gehört Fresenius zu den relativ wenigen Titeln, die den DAX im laufenden Jahr so stark performen ließen. Dadurch besteht für die anstehenden Zahlen Enttäuschungspotenzial, das sich umso stärker auswirkt, je trüber die Stimmung im bullischen Lager ist. Und die beginnt sich seit gestern spürbar einzutrüben, nachdem es nicht nur dem DAX nicht gelang, den nächstliegenden Widerstand zu überwinden.

Entscheidende Unterstützungszone ist bereits erreicht

Auch die Fresenius-Aktie scheiterte am Dienstag nach starkem Wochenstart an einer wichtigen Hürde, nämlich der oberen Begrenzung einer seit September laufenden Seitwärtsspanne, die zugleich das Jahres-Verlaufshoch markiert. Gelingt es nicht, den Trend nach oben fortzusetzen, wäre diese Seitwärtsbewegung eine potenzielle Toppbildung. Und wird die Range nach unten verlassen, ist damit auch das Topp vollendet und die Bullen in der Bredouille.

Quelle: marketmaker pp4

Genau das zeichnet sich aktuell ab: Die Fresenius-Aktie hat die untere Zone der Handelsspanne, aktuell noch durch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie verstärkt, bereits erreicht. Schon jetzt auf der Short-Seite aktiv zu werden, ist damit zwar hoch spekulativ. Aber da Anleger dazu neigen, bei einem kippenden Markt zuerst da zu verkaufen, wo gute Gewinne zu realisieren sind, könnte es bei dieser Aktie sehr schnell gehen, wenn die aktuell im Feuer stehende Supportzone fällt, daher würden risikofreudige Trader bereits jetzt aktiv werden.

Spekulativer Short-Trade im Zuge einer Toppbildung

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 41,971 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,7. Den Stop Loss würden wir bei 35,70 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche einem Kurs von ca. 6,15 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Fresenius-Aktie lautet HD8R9S.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 34,64 Euro, 35,03 Euro

Unterstützungen: 32,95 Euro, 32,55 Euro, 30,36 Euro, 29,30 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Fresenius-Aktie

Basiswert Fresenius WKN HD8R9S ISIN DE000HD8R9S9 Basispreis 41,971 Euro K.O.-Schwelle 41,971 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 3,7 Stop Loss Zertifikat 6,15 Euro

