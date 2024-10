WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weiter Vorsicht vor US-Wahl

(Tippfehler im dritten Absatz berichtigt)

DEUTSCHLAND: - ANLEGER VORSICHTIG - Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger zur Wochenmitte weiter skeptisch. Den Dax taxierte am Mittwoch der Broker IG gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit minus 0,31 Prozent auf 19.417 Punkte. Der Bereich um 19.400 Punkte, wo sich in den vergangenen Tagen häufig Käufer gefunden hatten, gerät in Gefahr. Zu viele Unsicherheitskomponenten wie die anstehende US-Präsidentschaftswahl, weitere Quartalszahlen großer Tech-Konzerne sowie bevorstehende Konjunkturdaten lassen Marktteilnehmer vorsichtiger werden. Am Vorabend gab es nach dem US-Börsenschluss unterschiedliche Signale aus dem Techsektor: So kamen die Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet gut an. Der Chipkonzern AMD indes enttäuschte. Wichtige Daten kommen am Mittwochnachmittag aus Deutschland, wenn Verbraucherpreise auf der Agenda stehen. Auch der Zollstreit zwischen der EU und China lässt die Anleger nicht kalt. "Eine Zoll-Spirale könnte die Börsen empfindlich treffen", schreibt Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: - DURCHWACHSEN - Vor dem Quartalsbericht der Google-Mutter Alphabet haben am Dienstag die Anleger frischen Mut gefasst. Nach einem schwächeren Handelsstart legten am Dienstag vor allem Technologiewerte zu und sorgten letztlich für deutliche Gewinne an der Nasdaq. Davon wurde auch der S&P 500 mit nach oben gezogen, während der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial in leicht negativem Terrain verharrte. Letztlich ging der bekannteste Wall-Street-Index mit minus 0,36 Prozent auf 42.233,05 Punkte aus dem Tag. Der marktbreite S&P-Index legte um 0,16 Prozent auf 5.832,92 Punkte zu. Der noch zu Wochenbeginn unveränderte Nasdaq 100 gewann 0,98 Prozent auf 20.550,65 Zähler.

ASIEN: - GEWINNE IN TOKIO, VERLUSTE IN CHINA - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch sich am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um 0,8 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten verlor im späten Handel 1,3 Prozent, während in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong der Hang Seng um fast 2 Prozent nachgab.

DAX 19478,07 -0,27% XDAX 19471,22 -0,37% EuroSTOXX 50 4950,02 -0,40% Stoxx50 4427,75 -0,52% DJIA 42233,05 -0,37% S&P 500 5832,92 0,16% NASDAQ 100 20550,65 0,98%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,87 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0819 0,01% USD/Yen 153,37 0,01% Euro/Yen 165,93 0,01% BTC in USD 72.459 -202 USD

ROHÖL:

Brent 71,57 +0,45 USD WTI 67,71 +0,50 USD

