Berichtssaison teilt Spreu von Weizen | Kaufen Anleger den Dip?

Die Berichtssaison ist insgesamt zwar weiterhin zufriedenstellend, wobei sich das Bild in den letzten zwei Wochen verschlechtert hat. Dieser Trend setzt sich mit den Ergebnissen seit gestern Abend fort. Während die Aktien von Booking Holdings, Carvana, DoorDash, Etsy, Mastercard, Norwegian Cruise und Roblox nach den Zahlen steigen, stehen die Aktien von Coinbase, Ebay, Estee Lauder, Meta, Microsoft, Roku und Uber teils stärker unter Druck. Hier werden an der ein oder anderen Stelle die Ziele leicht verfehlt oder es gibt Zeichen, dass das Wachstum an Schwung verliert. Heute Abend melden Apple, Amazon und Intel die Ergebnisse. Die vor dem Opening der Wall Street gemeldeten Wirtschaftsdaten deuten auf eine weiter abkühlende Inflation. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind niedriger ausgefallen als erwartet. Ein weiteres Signal, dass die Arbeitsmarktdaten am Freitag über den Zielen liegen könnte.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



