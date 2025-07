Spotify crasht nach Zahlen - was steckt wirklich dahinter?

Die Märkte reagieren gnadenlos: Nach den Q2-Zahlen verliert die Spotify-Aktie über zehn Prozent. Aber ist das gerechtfertigt oder steckt mehr hinter dem Abverkauf?

Martin Goersch schaut in dieser Chartzeit-Folge genau hin: Was verraten Umsatz, Cashflow und Nutzerwachstum wirklich? Woher kommen die überraschenden Verluste - und was bedeutet das für Anleger?

Außerdem: Welche Zahlen unter der Oberfläche überraschen, was Analysten jetzt sagen und welche Kurse zum Einstieg interessant sein könnten.

Jetzt reinschauen - bevor der nächste Move kommt.