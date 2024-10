EQS-News: Ströer stärkt Außenwerbegeschäft mit strategischer Akquisition von RBL Media

EQS-News: Ströer SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Sonstiges

Signifikanter Ausbau des OOH-Kerngeschäfts u.a. in Leipzig, Essen und Dortmund, mit erheblichen, weiteren Digitalisierungspotentialen

Transaktion mit signifikantem Ergebnisbeitrag im Jahr 2025 erwartet

Köln, 31. Oktober 2024

Die Ströer-Gruppe hat heute den Erwerb von 100 Prozent der Geschäftsanteile an der RBL Media GmbH mit Sitz in Aachen erfolgreich abgeschlossen und berücksichtigt die Gesellschaft ab diesem Zeitpunkt in ihrem Konsolidierungskreis. Die RBL Media verfügt über ein umfangreiches, attraktives Portfolio von Werbekonzessionsverträgen in den Städten Leipzig, Essen, Dortmund, Aachen, Münster und Erfurt. Die Verträge verfügen im Durchschnitt über Restlaufzeiten von rund zehn Jahren. Die entsprechenden Werbeanlagen zur Monetarisierung dieser Verträge sind in weiten Teilen bereits aufgebaut.

„Mit der Übernahme der RBL Media erschließen wir durch die weitere Verdichtung unseres Außenwerbenetzwerks in bedeutenden Städten Deutschlands erhebliche Potentiale und setzen konsequent unsere Strategie des kontinuierlichen und gezielten Ausbaus unseres reichweitenstarken digitalen Außenwerbeportfolios um. Damit können wir unsere Position als klare Nummer 1 im deutschen Außenwerbemarkt weiter ausbauen und für unsere Kunden die Reichweite unseres attraktiven digitalen Außenwerbeportfolios weiter erhöhen.“ so Christian Schmalzl Co-CEO von Ströer.

Vor dem Hintergrund der nun anstehenden zügigen, operativen Integration, sowie der erforderlichen Überarbeitung und Anpassung der mittelfristigen Planung, wird der ursprünglich für den 13. November dieses Jahres vorgesehene Kapitalmarkttag mit Fokus auf (D)OOH verschoben. Vorgesehene Teilaspekte des CMDs mit Portfolio- und Technikbezug werden wir, neben weiteren Informationen zur RBL Media Übernahme, unverändert im Rahmen unseres Q3 2024 Ergebnis-Calls am 13. November 2024 vorstellen und kommunizieren.

