Sicherheit, 3 % & jedes Jahr mehr Dividende: Diese Aktie zahlt dir den Tagesgeld-Ersatz!

Sicherheit, Aktie und Tagesgeld-Ersatz passen, wenn, dann natürlich nur mit der Dividende auf die eine oder andere Art zusammen. Es ist zwar wichtig, den Unterschied zwischen einer Aktie und dem sicheren Zins zu kennen. Allerdings setze ich das für heute einfach mal voraus.

Wenn du jedenfalls auf der Suche nach so einem Mix bist, dann spitz’ jetzt besser die Ohren. Ich habe eine für dich interessante Wahl, die sogar jedes Jahr mehr Dividende ermöglicht. Zu Anfang gibt es etwas mehr als 3 % Dividendenrendite. Und eine vielversprechende Aussicht, die im Gesamtpaket gar nicht unattraktiv erscheint.

Tagesgeld-Ersatz: Die Aktie mit 3 % Dividende und Sicherheit

Ich schicke heute jedenfalls die Aktie von PepsiCo (WKN: 851995) ins Rennen. Hinter dem Namen steckt der fast-gleichnamige Konzern zur bekannten Limonade Pepsi. Allerdings gehört bedeutend mehr dazu. Alleine im Limonaden-Kosmos sind das beispielsweise Mirinda, 7Up oder auch das bekannte und weltweit führende Sportgetränk Gatorade. Zudem verfügt der US-Konzern über eine Snack-Sparte.

Zu dieser gehören wiederum das Frito-Lays-Segment mit den wohl inzwischen auch hierzulande bekannten Chips. Außerdem Cheetos, Doritos und Capn’n Crunch und Quaker Oats besitzt der US-Konzern außerdem ein Standbein im Markt der Frühstücks-Cerealien. Kurzum: Ein sehr breit gestreuter Lebensmittelkonzern mit starken Marken. Das ermöglicht bei der Aktie nicht nur die zurzeit vorhandenen 3 % Dividende, sondern auch viel Sicherheit.

Wenn es um die Analyse einer Aktie und auch Dividendenaktie geht, so ist das operative Geschäft schließlich der entscheidende Analysepunkt. Mit dem Verkauf der jeweiligen Produkte ermöglicht ein Konzern erst die Dividende. Oder: Den Gewinn und den freien Cashflow. Idealerweise sollte das Geschäft daher stets so sicher und konservativ sein, dass es reichlich Stabilität in den operativen Zahlen und eine entsprechende Sicherheit gibt.

Das ist bei PepsiCo durchaus der Fall. Die Limonaden und Snacks gelten als zeitlos und eher unabhängig von der Konjunktur. Außerdem handelt es sich um starke Marken, die dem Management höhere Margen und damit einen soliden Gewinn ermöglichen. Die 3 % Dividende ruhen daher auf einem Fundament, das zumindest sehr qualitativ und sicher erscheint.

Starke Zahlen und moderate Bewertung

Die Aktie von PepsiCo glänzt dabei mit einer interessanten Bewertung, einem soliden Wachstum. Und, ja, neben der vorhandenen Sicherheit aus dem operativen Geschäft auch mit 3 % Dividendenrendite. Die derzeitige Dividende des US-amerikanischen Getränke- und Snackkonzerns beläuft sich je Quartal auf 1,355 US-Dollar. Das entspricht bei den aktuellen Aktienkursen einer Ausschüttungsrendite von 1,355 US-Dollar.

Vor zwei Zahlungen hat das Management die Dividende von 1,265 US-Dollar auf das heutige Niveau angehoben. Übrigens, das ist etwas, das es beim Zins und beim Tagesgeld nicht gibt: Wachstum bei der Rendite. Die Ausschüttungen stiegen damit jedenfalls um 7 % im Jahresvergleich. Der Dividendenkönig mit seinen mehr als 50 Jahren konsequenter Erhöhungen der Dividende liefert dabei in jedem Jahr ein Wachstum im mindestens mittleren einstelligen Prozentbereich. In den vergangenen zehn Jahren ist so die vierteljährliche Dividende je Aktie von 0,655 US-Dollar auf das heutige Niveau gestiegen. Ja, das entspricht einer Verdopplung der damaligen Ausschüttung und wer damals mit 3 % Dividendenrendite gekauft hat, der würde heute mehr als 6 % erhalten.

Bei einem 2023er Gewinn je Aktie von 6,56 US-Dollar läge das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 26. Das erscheint bei PepsiCo im Moment nicht günstig. Bei einem Gewinnwachstum von bislang (währungsbereinigt) 7 % im Jahresvergleich auf 6,20 US-Dollar in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 dürfte sich die Bewertung weiter relativieren.

Im Endeffekt ist es daher sehr einfach: PepsiCo besitzt ein sehr sicheres operatives Fundament mit starken und beliebten Produkten. Das führt zu stabilen Gewinnen und freien Cashflows, die sich mit initial 3 % Dividendenrendite bemerkbar machen. Mit den starken Produkten erzielt der US-Konzern ein konsequentes Dividendenwachstum. Das führt meiner Meinung nach zu einer sicheren, wenngleich auch sehr langfristigen Alternative für Tagesgeld. Aber was denkst du?

